El Ayuntamiento de Madrid amplía las bonificaciones fiscales para el sector hotelero

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto definitivo del presupuesto y de las ordenanzas fiscales para 2021 una vez ha finalizado el plazo de presentación de alegaciones. Unos proyectos que incluyen 11,8 millones de euros más en nuevas bonificaciones fiscales para uno de los sectores más castigados por la COVID-19, el hotelero.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto a la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, quien ha destacado que estos nuevos incentivos fiscales complementan los 107,5 millones aprobados en el mes de octubre y que, además de apoyar al tejido comercial y empresarial de nuestra ciudad, consolidan la reducción fiscal iniciada el pasado año. Desde que se abrió el plazo en el mes de octubre se han presentado 48 alegaciones, 33 al proyecto de ordenanzas fiscales y 15 al de presupuestos. De la totalidad de éstas, 25 han sido presentadas por asociaciones y 23 a través de personas físicas.

En lo referente a las ordenanzas fiscales, se han estimado parcialmente cuatro alegaciones referidas a la ampliación de los beneficios fiscales otorgados a los hoteles, como sector afectado con especial intensidad por la crisis sanitaria. Asimismo, se han desestimado 21 alegaciones, la mayor parte de ellas porque ya se encontraban contempladas en las actuales ordenanzas fiscales (posibilidad de aplazar y fraccionar el pago del IBI) o porque la legislación estatal no las permite (aplicar las bonificaciones medioambientales del IBI a la geotermia o elevar las bonificaciones COVID de IBI e IAE al 100 % de la cuota). Por último, se han inadmitido ocho por proponer medidas que no es posible analizar, al no referirse a aspectos recogidos en el proyecto de ordenanzas presentado por el equipo de Gobierno.

En lo referente a las alegaciones presentadas al presupuesto, las 15 han sido desestimadas por no contar con la legitimidad suficiente. De ellas, nueve han sido presentadas por vecinos de Madrid, una por uno de Fuenlabrada y una más por un habitante de Chapinería, mientras que las cuatro restantes han sido registradas por asociaciones privadas.

Rebajas fiscales 2021

El proyecto de ordenanzas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, contempla una rebaja de impuestos y tasas municipales a los madrileños de casi 120 millones de euros. Junto a las nuevas bonificaciones fiscales aprobadas hoy, se reduce el tipo de gravamen general del Impuesto de Bienes Inmuebles, que pasa del 0,479 % al 0,460 %, lo que supondrá un ahorro de 40,1 millones de euros para 1,8 millones de madrileños.

Además, se mantienen las bonificaciones en el IBI y el IAE para los sectores más castigados por la crisis sanitaria de la COVID-19. En el caso del IBI, tendrá un coste de 35,1 millones y 65.000 beneficiarios y en el del IAE repercutirá en 16.000 negocios con un coste de 10,2 millones de euros.

También se reduce el 25 % la tasa de basuras a 118.000 empresas del ocio, la hostelería, el comercio, los espectáculos, la cultura y la industria, con un impacto económico de 5,7 millones. Además, se suprime la tasa de terrazas a casi 9.000 negocios, con un coste de 11,4 millones de euros.

Asimismo, se establecen bonificaciones en el IBI y el IAE para aquellas empresas de la ciudad que promuevan la implantación de energías renovables en edificios residenciales e instalaciones industriales, así como planes de transportes que afecten al menos al 20 % de su plantilla.