Ya está aquí ‘Luz’, décimo álbum de estudio de No Te Va Gustar

Pero el objetivo de No Te Va Gustar, lejos de acomodarse en su posición, es seguir evolucionando y buscando nuevas sonoridades en el rock. Una línea de investigación musical que podemos comprobar en este disco, donde el grupo nos sorprende con colaboraciones como Nicki Nicole y otros registros que no eran habituales en su repertorio. Disco para el que, recordemos, No Te Va Gustar se encerró durante un mes en la bella Estancia Vik para grabarlo. Una grabación que se completó en Montevideo y Nueva York, dando a luz a un álbum de rock clásico y vanguardista al mismo tiempo. Demostrando por qué No Te Va Gustar es uno de los grupos más importantes tanto del presente como del futuro del rock latinoamericano.