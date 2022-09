Vega estrena el videoclip de ‘Mortal’, su nuevo tema incluido em Mirlo Blanco

Hoy se estrena el videoclip de Mortal, canción que pertenece a ‘Mirlo Blanco’, último disco de la artista cordobesa. Se trata de un medio tiempo, con una melodía que va in crescendo y una letra llena de sentimiento que, en palabras de la propia Vega ha querido reflejar «el duelo por uno mismo y el momento exacto en el que despiertas de tu propia pesadilla y quieres vivir». El videoclip, dirigido por Ezequiel González Enis, es el 8º que ve la luz de los temas incluidos en ‘Mirlo Blanco’, décimo álbum de estudio de Vega publicado el pasado 11 de febrero de 2022. Según Vega, «Esta canción es un homenaje a todos aquellos que de tanto sufrir tuvieron que gritarse ¡auxilio!, tomar la decisión de salvarse a sí mismos conscientes de que eran los únicos capaces de acabar con lo que les hacía sucumbir. Una oda al respeto a uno mismo, a nuestra libertad, aunque sea doloroso ver que ese camino tendremos que hacerlo solos. Me llevo para mí este corazón, le quiero devolver su brillo… mi brillo». El videoclip ha sido rodado en Lamas de Campos, parroquia perteneciente al municipio de A Fonsagrada, en Lugo, que Vega ha visitado en numerosas ocasiones y ha contado con la colaboración de algunos vecinos del lugar que aparecen en el videoclip como figurantes a los que la artista ha agradecido su cariño, tiempo y dedicación: «Nunca un val foi mais fermoso para sobrevoar e aniñar no agarimo.

Grazas aos veciños de Lamas de Campos, en especial a Pepe de «Muiña», Lolo Enriquez e Esther de «Fogate», Jaime e Marisa da «Baliña» e Elsa da «Casa Nova», pola vosa benvida, pola vosa disposición chea sempre de xenerosidade sen medida.

Non hai diñeiro no mundo que poida pagar o luxo de ter un fogar que che colma de calor e bondade, un ao que sempre queres volver.

Vémonos en San Roque!» ‘Mirlo Blanco’, décimo álbum de la carrera de Vega, grabado entre abril y junio de 2021 en Garate Studios, ha sido grabado en cinta analógica con la banda base y voz principal en directo; cuenta con 12 canciones -todas de la autoría de Vega-, entre las que se encuentran ‘Contigo’, dueto junto a Manuel Carrasco, y un trío junto a Francisca Valenzuela y La Marisoul. Además, ‘Mirlo Blanco’ es el 5º disco de estudio que lanza con su propio sello discográfico, La Madriguera Records, desde que la fundó en el año 2013.