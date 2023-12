Sale a la luz ‘Vamos a destruir’ es el nuevo disco de Bestia Bebé

Bestia Bebé publican hoy Vamos a destruir, un nuevo disco de estudio, quinto largo del conjunto argentino. Vamos a destruir en una coedición de Primavera Labels y Discos Laptra y de él ya conocíamos tres adelantos, El Verano, El Rock and Roll pasó de moda y Vamos a destruir, con los que ya pudimos hacer una idea del disco que venía.

Nostalgia, amistad y fuerza son algunos de los conceptos que los argentinos retratan tan bien en este nuevo trabajo. En Vamos a destruir hay cabida para recuerdos de momentos del pasado, otras escenas donde las guitarras estaban (más) de moda y la defensa del poder de la amistad como herramienta sanadora. Así, su música evoca momentos catárticos que parten del sentimiento colectivo de cambio.

Con los entrañables recursos de siempre envueltos en una atmósfera acústica, y alguna que otra sorpresa en cuanto a ritmos y desarrollos, Bestia Bebé te invitan a un viaje por el camino de la emoción a través de nueve canciones que conforman, tal y como nos tienen acostumbrados, un álbum redondo. Porque, además de por dar conciertos imbatibles para los amantes de los pogos, siempre se han distinguido por tener todos los mecanismos para emocionarnos cuando quieran.

Según Tom Quintans, compositor, letrista y voz de Bestia Bebé: «Es un disco que tiene de todo, una variedad de estilos dentro de la música que hacemos. Esta heterogeneidad por ahí no fue pensada, medio que se dió mientras iban saliendo las canciones. A la hora de producir el disco, con Pipe Quintans que es el productor, quisimos darle un hilo conductor y tratamos de lograrlo metiendo algunos guiños metaleros, más que nada en los arreglos y solos de guitarra. Es un género que me gusta desde muy chico y me parecía original mezclarlo con cosas más indies o alternativas que solemos tocar. Después hay un par de canciones más onda Space Rock, similar a lo que tocaba en Go-Neko! También me influenció mucho toda esa música y sentí que era algo nuevo o no tan usado en el universo musical de Bestia Bebé.»

Vamos a destruir fue grabado por Felipe Quintans en Resto del Mundo y Dr. F entre mayo y julio de 2023. Mezclado por Felipe Quintans en Resto del Mundo y masterizado por Diego Warrior. El arte y diseño han corrido a cargo de Tom Quintáns.

Bestia Bebé vendrán a España a principios de año a presentar su nuevo trabajo. estas son las primeras fechas confirmadas.