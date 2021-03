Llega una nueva edición del Festival Madrid en Danza: hasta el 30 de mayo en la capital

La Comunidad de Madrid presenta el 36º Festival Madrid en Danza, que se celebrará del 7 de abril al 30 de mayo, y que volverá a convertir a la región en el corazón mundial de la danza y del arte en movimiento.

Tras la celebración de la edición de 2020 en formato reducido a causa de la pandemia, la coreógrafa Blanca Li asume la dirección del certamen, lo que viene a sumarse a su labor como directora de los Teatros del Canal. Esta nueva dirección artística recupera la importancia y el tamaño del festival, devolviéndole el carácter internacional – la programación cuenta con compañías y artistas de

Italia, Francia y Brasil – y con una firme apuesta por las compañías de todo el territorio nacional, realizando además una expansión sin precedentes por 20 municipios de la región.

En los dos meses durante los que transcurrirá Madrid en Danza, un total de 49 espectáculos podrán verse en casi 30 escenarios distintos de la región. Danza contemporánea, neoclásica, ballet, danza española, flamenco, performance, danza urbana, espectáculos infantiles, hipermedia 3D, artes plásticas, mímica y música experimental formarán parte de una de las propuestas más variadas que

se recuerdan. Asimismo, se han programado dos jornadas muy especiales: la celebración del Día Mundial de la Danza el 29 de abril y la jornada de clausura, el 30 de mayo.

Grandes estrenos y estrenos absolutos

El festival contará con un total de 23 estrenos, 5 de ellos absolutos; 16 en la Comunidad de Madrid y 2 en España. En este sentido, en la semana inaugural, la Compañía Nacional de Danza presentará el espectáculo Duato – Aguiló/De Luz/Alosa – Ruz, tres piezas que incluyen el estreno absoluto de una de ellas, del coreógrafo Antonio Ruz. El Ballet Preljocaj hará el estreno mundial de El lago de

los cisnes; Encompañía exhibirá por primera vez Boreal; y las compañías de Elías González y Miguel Ballarín estrenarán Flowerheads y Coloso Pírrica, respectivamente. Por su parte, David Wampach exhibirá por primera vez en nuestro país su espectáculo Endo.

Asimismo, Madrid en Danza contará con hasta 16 espectáculos que se estrenan en la Comunidad de Madrid, con grandes nombres nacionales e internacionales como Graces, de Silvia Gribaudi; Anhelo, de Marcat Dance; 2019. Esto no es mi cuerpo, de Olga Mesa; Soliloquios, de D.INT. Danza; The Tree, de Carolyn Carson; Réquiem_Yoshiba Cienfuegos, de CienfuegosDanza; Kenophobia, de

Osa + Mujica; Dead, de Lasala; Nur, de Irun Skulls Co.; Sierpe, de Vanesa Aibar; Social Animal, de Titoyaya Dansa o Mirada de la danza española, de Antonio Najarro.