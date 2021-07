La primera incursión de Okuda San Miguel en el arte digital incluye cinco piezas originales y es totalmente neutra en carbono

Okuda San Miguel lanzará su primera colección NFT en Nifty Gateway el 2 de agosto de 2021. Conocido por sus vibrantes obras de arte a gran escala, que incluyen murales, esculturas e instalaciones inmersivas, el artista español hace ahora su primera incursión en el arte digital, con una colección de cinco NFTs neutros en carbono.

Nos cuenta Okuda que «como artista, acepto todos los soportes a través de los cuales puedo desarrollar mi trabajo, ya sean murales o pinturas, esculturas o instalaciones y exposiciones inmersivas. Nunca me he limitado a una sola disciplina, porque creo que cuantos más medios trabaje, a más gente podré llegar. Los NFT, para mí, son otra forma de invitar a los espectadores a mi universo, y de conectar con un público al que no podría llegar de otra forma«.

La entrega del drop de Okuda incluye cinco animaciones originales, divididas en dos series: Kaleidoscopic y Symbols.

Según Okuda, «los caleidoscopios siempre me han interesado porque crean nuevas conexiones entre elementos existentes. Para los tres NFT que componen la serie Kaleidoscopic, utilicé partes de obras mías anteriores, poniéndolas en un contexto totalmente nuevo, y dotándolas de un nuevo significado y propósito. Las dos piezas que componen la serie Symbols, en cambio, son un discurso sobre el criptoarte. Creo que los NFT son un medio viable que está aquí para quedarse, y he querido comunicar ese sentimiento a través de dos símbolos: la calavera, que representa el pasado, y la Kaos star, que representa el futuro. Juntos forman mi declaración sobre esta revolución del arte digital«.