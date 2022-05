La Pegatina publica su nuevo disco ‘Hacia Otra Parte’

La Pegatina es uno de los grupos más viajados de nuestro panorama. Han recorrido más de 35 países en estos 19 años de carrera y aún siguen queriendo ir ‘Hacia Otra Parte’. Su décimo disco (octavo de estudio) que llega de la mano de Calaverita Records y Música Global, es un nuevo camino que emprender, y para ello han contado con unos compañeros de viaje de altos vuelos y de todas partes del mundo.

«Where do we go?» junto a Youthstar, MC de los francoingleses Chinese Man, es la primera parada de este viaje, donde nos preguntamos hacia donde ir. Decidimos seguir por Argentina y mover el esqueleto junto a Los Auténticos Decadentes con «Yo quiero bailar», que se prevé un himno festivalero imparable. Paramos en Uruguay «Diez Minutos» para rockear junto a La Vela Puerca y luego nos enamoramos de Chef’Special en Holanda, de donde salió ese «Down for love» que tanto ha sonado en la radio este año. Nos recibe México con los brazos abiertos como siempre con ganas de ska con el Panteón Rococó coréandole a «Corea del Sur». Vamos a París a ver a Flavia Coelho y comentamos que si nadie se hace responsable de las muertes en el Mediterráneo, será que es «Culpa do mar», y pasando por Colonia encontramos a los Querbeat que se añaden a la conversación y lo resumen todo en un «Nothing but a lie» (tan solo una mentira). En Buenos Aires, tierra de grandes psicoanalistas, Louta nos ayuda a decirle «Contigo no cuento» a la ansiedad. Es la hora de la «Despedida» y estamos en Los Ángeles, donde La Santa Cecilia, patrona de los músicos, nos invita a seguir nuestro camino «Hacia Otra Parte».

El comandante Tato Latorre ha dirigido este viaje, como ya hizo con ‘Darle la vuelta’ (2020) y ha sabido dirigir la producción del disco hacia cada uno de los diferentes lugares por los que se ha pasado, procurando que los invitados se sintieran a gusto en sus canciones.

El álbum tiene un packaging especial en forma de maleta de viaje, elaborado por Belén Elorrieta.