La argentina Marina Otero lleva la salud mental con ‘Kill me’

«Un día colapsé, me dieron un diagnóstico psiquiátrico y decidí hacer con eso mi próxima obra». Así presenta la artista argentina Marina Otero su último montaje, Kill me, que estrena en España, en Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, el próximo 18 de junio y permanecerá en cartel hasta el día 23.

Cinco bailarinas y un actor que tienen una relación con trastornos mentales protagonizan la continuación de dos obras anteriores de Otero, ya exhibidas en Madrid dentro del Festival de Otoño de 2022, Love me y Fuck me. Las tres forman parte del proyecto Recordar para vivir, en el que la creadora nacida en Buenos Aires en 1984 se propone presentar diferentes versiones de obras hasta el día de su muerte.

Poniendo en el centro de Kill me la salud mental, Otero trabajó «con diferentes trastornos de la personalidad, cada una (de las intérpretes) con sus diagnósticos», señaló en una entrevista con el diario argentino Página 12. «Yo tengo uno, pero no lo voy a decir para no spoilearlo«, añadió.

Esta directora, intérprete, autora y docente vive actualmente en Madrid. Sus espectáculos han recorrido el mundo, presentándose en Alemania, España, Italia, Francia, Suiza, Portugal, Singapur, Dinamarca, Bélgica, Austria, Grecia, Polonia, Israel, Sarajevo, Perú, Chile, Colombia, México, Brasil, Uruguay y Argentina.

La primera de las piezas del proyecto Recordar para vivir fue Andrea, el nombre de una prostituta, cuya biografía exponía Otero en escena. Luego vino Recordar 30 años para vivir 65 minutos, premio a la Mejor Dirección en Danza en la Bienal de Arte Joven 2016 (Buenos Aires). En esas dos obras la creadora se expresaba con una danza extrema, violenta, brutal.

El esfuerzo físico que desplegaba en sus creaciones le provocó una hernia discal múltiple que la llevó al quirófano. De esa experiencia surgió Fuck me, concebida también para el baile, pero no pudo ser así a causa de la enfermedad, aunque los cinco performers-bailarines que actúan en la obra hablan por la artista a través de sus cuerpos. Con Fuck me obtuvo el Premio del público ZKB del Theater Spektakel 2021 de Zürich. Posteriormente estrenó Love me, «un solo que trata sobre la violencia que llevo adentro», según la definió la propia creadora.

Como docente, Otero coordina talleres y seminarios de creación. Sus propuestas pedagógicas han sido recibidas en Argentina, Francia, Perú y España.

Después de la función del día 19 Marina Otero mantendrá un encuentro con el público.