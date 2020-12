Jaime Lorente anuncia el lanzamiento de la canción “Romance (El Cid)” como parte del debut musical del actor

Amazon Prime Video ha lanzado hoy la canción “Romance (El Cid)”, interpretada por Jaime Lorente, con los artistas Natos y Deva, como antesala al estreno de la serie Amazon Original El Cid. El título trae la historia de El Cid con una analogía moderna donde los retos y principales hazañas a los que se enfrenta el protagonista en la Edad Media se trasladan a la actualidad.

Con una instrumental compuesta a base de ritmos latinos, fondos de guitarra española y estrofas rapeadas, “Romance (El Cid)” ofrece a los amantes del género un tema sinigual acompañado por un impactante vídeo musical producido por Amazon Prime Video que también está disponible desde hoy.

“Me ha gustado el rap desde pequeño, lo he escuchado toda la vida y ahora he encontrado el momento de lanzarme también a la escena musical”, ha comentado Jaime Lorente. “Este tema tiene mucho de lo que he hecho en la serie y cómo le he dado forma al personaje, un Cid muy normal, un tío de la calle que se convierte en un héroe por las decisiones que toma. Tengo muchas ganas de que este proyecto se estrene en todo el mundo y estoy feliz de compartir con mis seguidores esta canción antes del estreno de la serie”.

“Romance (El Cid)” forma parte del reciente debut musical del reconocido actor Jaime Lorente que estrenó su primer tema “Corazón” hace unas semanas. En esta ocasión cuenta con la participación de uno de los artistas más importantes del Hip-Hop en nuestro país en la última década, Natos, del grupo musical Natos y Waor. También colabora Deva, la joven santanderina que ha sido bautizada recientemente como una de las reinas de la música urbana en España. “Romance (El Cid)” tiene como objetivo conectar al mítico personaje de El Cid con la época actual a través de ritmos y estilos contemporáneos y dar visibilidad a uno de los personajes más misteriosos y conocidos a la vez de la historia de España.

El Cid, protagonizada por Jaime Lorente (La casa de papel, Todos los saben), se emitirá en exclusiva en Prime Video el 18 de diciembre en más de 240 países y territorios de todo el mundo y narrará la vida de Rodrigo, «Ruy», Díaz de Vivar. La serie acompaña a un joven Ruy hasta convertirse en caballero, fiel vasallo a la corona y héroe. La historia tiene lugar en el siglo XI, una de las épocas más fascinantes de la historia de España, donde cristianos, árabes y judíos convivieron en la Península Ibérica, enfrentándose en guerras y forjando alianzas. El Cid es una historia de aventuras, amor, intriga, traición y lucha entre quien ostenta el poder y quien posee la autoridad.