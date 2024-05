‘Fundido encadenado’, una conferencia teatral sobre cómo construir un thriller y cómo se gestó la Transición 

¿Cómo pasamos de un momento a otro, de un plano a otro, de un régimen político a otro? Fundido encadenado, que este 4 de mayo se estrena en Teatro del Barrio y permanecerá en cartel los sábados hasta el 25 de ese mismo mes, es una conferencia-película sobre la Transición Democrática Española, pero también sobre cómo se construye un relato cinematográfico.

Es, en palabras de su director, Miguel Valentín (que ya pasó por Teatro del Barrio con su obra Interior: día), «una combinación de tres formatos: una conferencia que da un historiador de cine, José Luis López Sanguesa, sobre películas de temáticas policiaca y criminal, y particularmente el thriller, que es una deriva muy especial de este tipo de cine porque combina diferentes géneros para producir impacto». Particularmente, se refiere al «thriller que se hizo durante la Transición en España, y el que se hizo para ver en los bajos fondos. Y cómo ese cine refleja lo que fue el cambio político».

Y es que el momento del cambio es crítico en los regímenes políticos, casi más importante que lo que sucede durante el régimen. También en el relato cinematográfico las transiciones de una escena a otra nos dicen algo fundamental sobre lo que se está contando. ¿Qué información se omite? ¿Quién decide cuándo y qué cortar? ¿Cuánto de ese tránsito es previamente «atado y bien atado»?

Por otro lado, continúa Miguel Valentín, Fundido encadenado «es una peli hecha en directo. Una peli sobre la conferencia. Permite también poner ejemplos directos con la cámara de aquello que se está hablando». Y, por último, «es una obra de teatro en la que la ficción se cuela en la memoria para alterar y modificar la verdad. Porque, como se ha dicho ya muchas veces, la ficción no es lo contrario que la verdad. A menudo, la ficción es un ardid, un ingenio que nos permite acercarnos a la verdad. Y cómo se articula ese ingenio y se construye un relato político y cinematográfico es la tarea de esta obra».

Este historiador del cine nos habla del thriller español durante la transición. Al hacerlo, él mismo se embarca en una película oscura e inquietante. Un thriller en el que cada espectador y espectadora es también personaje de una trama que descubriremos a medida que avanza el relato.

El autor explica que «el celuloide policiaco, plasmación de lo peor de una sociedad, es en este periodo reflejo asimismo de las convulsiones de una metamorfosis. Adúlteros asesinos, arribistas sin escrúpulos, obreros chabolistas arrinconados por una sociedad represiva, quinquis, yonquis, pistoleros al servicio de turbios intereses, atracadores, terroristas de diversa laya… son retratados al vitriolo de una crisis social y política».

«Esta conferencia pretende contribuir a la recuperación histórica de uno de los géneros más influyentes y menos valorados de nuestra cinematografía. Para ello, y junto a reconocidos clásicos modernos del cine español, se han rescatado títulos malditos u oscuros, de tenebrosa trayectoria crítico-comercial y nula repercusión historiográfica. Un trabajo que pretende arrojar luz sobre un género tan incómodo como necesario».

Ve mucho teatro y también lo hace. Imparte clases de teatro y de escritura en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid, y coordina el Laboratorio de escritura contemporánea de Navel Art. Coordin el Máster en Creación Teatral de la Carlos III, donde también imparte un taller de dramaturgias expandidas.

Tiene dos compañías: Valentín y Novákova, junto a Martina Novákova, que propone experiencias participativas en espacios no convencionales. En este marco ha creado las piezas Wrapped Audioguide, en la Sofia City Art Gallery de Bulgaria, Lección de soledad (no estrenada pero publicada en búlgaro y premiada en el Concurso Internacional de Nueva Obra de la Nueva Universidad Búlgara), Reconstruir un lugar que ya no existe: Carabanchel, estrenada en el Festival Efímera II con producción de la revista La Gran Belleza, El mundo y cómo se juega, a partir de El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca y 1:100 una pieza íntima para la ciudad y un par de espacios privados. La otra compañía es Los Lúmenes. Se dedica a la investigación de la confluencia de cine y teatro. Ha estrenado Interior: Día en la Sala El Umbral de Primavera con asesoría de [los números imaginarios] y en Teatro del Barrio, y actualmente prepara Todo va a salir bien.

Además de esto, Miguel Valentín ha colaborado a veces en el programa de M21 ‘El Último Moyano’, hablando de escénicas. Participa como ayudante de dirección en Los precursores, de Luis Sorolla, en la sala El Umbral de Primavera. Ha coescrito y es ayudante de dirección en No me nombres tu hija, de la Compañía Somosvértice. Y ha sido Ayudante de Dirección de Juan Mayorga en La Gran Cacería, una obra que ha escrito y dirige este dramaturgo y es la producción más reciente de Teatro del Barrio.