El adiós a Joaquín Sabina de Pancho Varona, en el Documental Sonora ‘Detrás, con un revólver’

Pancho Varona, el «escudero» de Joaquín Sabina durante 40 años, cuenta por primera vez, en primera persona y largo y tendido, una de las historias de amistad más largas y fructuosas de la música española. Una relación de hermandad que dio como resultado un centenar de canciones icónicas, y que acabó hace unos meses de forma abrupta e inesperada. SONORA ha estrenado este martes 7 de febrero ‘Detrás, con un revólver’. La serie documental de seis episodios repasa la relación entre Varona y Sabina desde que el primero se le presentara como fan en La Mandrágora, pasando por la Movida madrileña, el éxito del músico en Latinoamérica y los momentos más difíciles del cantante de ’19 días y 500 noches’. «No me ha quedado muy claro por qué no estoy ya con él y ahora mismo no sé qué soy de Joaquín», ha dicho Varona en una entrevista en La Razón. «Empecé siendo su admirador, luego conocido, amigo, socio –fundamos una editorial de música–, compusimos y viajamos. Es el padrino de mi hija y hemos sido compañeros de vida durante 40 años, y ahora yo sigo sin saber qué ha pasado». Este Documental Sonora ofrece una visión íntima y poliédrica de uno de los genios vivos de la música en español, por parte de un hombre que ha estado a su lado durante la mayor parte de su vida. Es un retrato cariñoso y agradecido, como aclara Varona: «Intento ser todo lo amable que puedo porque la vida se ha portado muy bien conmigo y tengo que hablar bien de ese trabajo y de esas personas. No tengo palabras de agradecimiento suficientes». ‘Detrás, con un revólver’ está dirigido por Pablo G. Batista, y su guion lo firman Batista, Belén Remacha, Ángela Ruiz y Estefanía Salvatierra. La música original la ha compuesto Miguel Marcos, y el diseño de sonido es de David Gutiérrez y Celso Arenal. Ha sido producido por Iván Pérez y José Paz.