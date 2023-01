Bely Basarte regresa a los escenarios y desvela las fechas de su gira «Bomba de humo 2023»

Lo venía anunciando en sus redes sociales en las últimas semanas, y hoy lunes ya podemos confirmar el esperado regreso de unas de las artistas españolas más queridas por el público, Bely Basarte. La madrileña, que llevaba un tiempo alejada de los escenarios y los focos, volverá a pisarlos en una extensa gira, que le llevará por las principales salas y festivales de todo el territorio nacional. Arrancará el próximo 14 de abril en Salamanca y pasará por Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Murcia, Granada, Alicante, Gijón, Córdoba y muchas otras que se confirmarán en las próximas semanas. La nueva etapa de Basarte va de la mano de un equipo de management y creativo compuesto por El Rugido, Panda Artist y OMGlobal.

«Hacer una ‘bomba de humo’ es irme de donde no me apetece estar para llegar a donde quiero, sin tener que darle explicaciones a nadie. Ese lugar al que quiero ir y en el que me quiero quedar es el escenario. Me quedan muchas ciudades que visitar con mis canciones y hay otras tantas a las que me muero por volver«, afirma Bely sobre esta emocionante gira 2023 en la que además presentará las nuevas canciones de su próximo proyecto musical, las cuales podremos escuchar muy pronto en forma de single…y que van a sorprender.

Si algo tiene Bely Basarte es ese magnetismo único y especial cuando se sube a un escenario, y este nuevo tour le servirá nuevamente para reafirmarse como una de las voces españolas más importantes de su generación, con tres álbumes a sus espaldas y un sin fin de shows en vivo. Un formato con banda (voz, guitarra, bajo, teclista y batería) que promete grandes dosis de ritmo y melancolía a partes iguales, donde tampoco faltará el formato acústico tan característico de BB.

La cantante, compositora y guitarrista madrileña es pop policromático, de muchos colores. Con canciones honestas e influencias punk, rock y rnb. Con una carrera afianzada y un público fiel en España y Latinoamérica. Los números también la respaldan. Más de 300 mil oyentes mensuales en Spotify, 520 mil en YouTube y 202 mil seguidores en Instagram. En 2023 llega una nueva era para Bely Basarte. Nuevas canciones, nuevo sonido, nueva etapa, nuevos retos, nuevo directo, misma esencia, nueva Bely.