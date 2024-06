Barei lanza su nuevo single, “Desordenada”, y lo presentará en primicia en Madrid Orgullo 2024

La popular artista confirma su participación en las Fiestas del Orgullo (7 de julio), donde interpretará este nuevo adelanto de su próximo disco en la Plaza de España de la capital

La carrera musical de Barei sigue creciendo a pasos agigantados en el camino hacia su nuevo álbum. La madrileña lanza hoy el tercer adelanto del disco, «Desordenada», una canción que en palabras de la artista: «Es un tema pegadizo, directo. Quizá más para todos los públicos por el trasfondo de lo que habla y lo mucho que muchas personas podrán verse reflejadas si han pasado por un cambio importante».

Porque todo cambio en nuestra vida, sea elegido o no, conlleva un duelo que inevitablemente nos desordena emocionalmente y nos genera cierto miedo. «Las fases por las que pasamos pasan por: negación, ira, negociación, depresión y por último aceptación. Es cuestión de tiempo que ese caos termine y permitirse transitar cada una de ellas es clave para que el duelo pase y el orden vuelva. «Desordenar para ordenar después con mayor claridad en el lugar que corresponde», explica sobre la canción Barei.

Además para este nuevo lanzamiento Barei trae una novedad para el videoclip. «Es la primera vez que trabajo con Jordi Molina y no puedo estar más agradecida. Entendió desde la primera reunión la idea, el concepto, mis manías (que no son pocas en los vídeos), el ritmo de montaje que quería… y le añadió lo que para mí hace del videoclip algo mucho más auténtico… ‘el sentido del humor’. Me gusta cuidar mucho la fotografía, la iluminación, el tratamiento de cada plano en post-producción… y sin duda mis expectativas están más que cumplidas». El resultado es un vídeo musical divertido y rebosante de detalles. Donde Barei atraviesa las distintas fases de las que nos hablaba y las refleja en el audiovisual.

Un visceral vídeo que acompaña a una canción llena de energía y sinceridad. Tal como será el nuevo LP que la cantante tiene preparado para finales de este año. «En todo este álbum existe una base electrónica que siempre está presente y a su vez una predominancia de las cuerdas que hacen que se vuelva más emocional todo, acorde a los mensajes que acompañan», adelanta Barei. Con todo ya bien preparado y ordenado.

BAREI ESTARÁ EN LAS FIESTAS DEL ORGULLO / 7 DE JULIO

El buen momento que está atravesando Barei tras su vuelta a la música este año se ha visto reflejado con su elección para actuar en el MADO 2024. La cita será el próximo domingo, 7 de julio a las 21:20h en el escenario de Plaza de España. Promete ser una actuación muy especial ya que clausurará el evento y además supondrá el regreso oficial de Barei a un escenario. Para la cantante, será una fecha inolvidable. «Siempre que me subo a un escenario me siento bien pero en el Orgullo me siento especialmente abrazada y agradecida. Gran parte de mi público ha tenido que pasar por situaciones de bullying o discriminación a lo largo de su vida por su género, su orientación sexual, su procedencia, su manera de pensar o sentir, incluso por ser quien es. No puedo saber, ni siquiera imaginar, ni mucho menos entender o sentir (por mucho que pudiera empatizar) cuán grande ha de ser el dolor al vivir siendo rechazado o juzgado por cualquiera de esos motivos. Lo único que sé es que no me hace falta haber vivido una guerra o padecido un cáncer en primera persona, para querer acompañar desde el amor a cualquier persona que sí haya pasado por ello, explica la cantante sobre su actuación. Concluyendo con un y lo más fuerte es que el día 7 intentaré abrazar a través de la música, pero sé que el mayor abrazo me lo llevaré yo ese día, como cada año. Agradecida siempre y dispuesta a dar todo el amor que en mi quepa», afirma