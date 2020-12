Arte France Cinéma arranca la nueva edición de ArteKino, un homenaje a la diversidad cultural y lingüística de Europa

Un año más, y ya van cinco, el mes de diciembre nos trae el Festival ArteKino. Un interesante y plurinacional certamen online que nos propone descubrir una selección de 10 películas europeas de jóvenes directores y directoras. Diez largometrajes, de diez nacionalidades diferentes, que rinden homenaje a la diversidad cultural y lingüística de Europa.

ArteKino Festival tiene como objetivo promocionar el cine europeo y dar acceso a un gran público a largometrajes que de otra manera podría tener dificultad para encontrar distribución en los cines de su país, a pesar de éxito y selección en festivales. Los amantes del cine pueden formar parte del propio festival votando el Premio del Público ArteKino.

Las películas estarán disponibles del 1 al 31 de diciembre gratuitamente en 10 idiomas (francés, alemán, inglés, español, italiano, polaco, portugués, rumano, húngaro y holandés) en 45 países europeos en la web www.artekinofestival.com

En línea con el espíritu del canal arte, las películas seleccionadas por la Fundación ArteKino, largometrajes de ficción y documentales, reflejan la intención de «crear un nuevo vínculo entre las obras, sus autores y un amplio público curioso por descubrir otras opiniones nuevas y relevantes sobre temas y preocupaciones de nuestro tiempo.» Tal y como afirma Rémi Burah, presidente de dicha institución.

Atendiendo a la iniciativa de la Fundación ArteKino, arte y el Festival Scope combinaron sus habilidades para lanzar un festival diferente y único comprometido con el apoyo a la promoción del cine europeo en Europa.

«Nuestra selección cede el protagonismo a los nuevos autores y muestra la diversidad de su inspiración, su atención a las agitaciones geopolíticas, así como a las crisis íntimas. Navegando entre el documental y la ficción, coqueteando con los límites entre los dos, estas películas nos proponen miradas melancólicas o divertidas sobre un mundo en plena metamorfosis.» Explica Olivier Père, director artístico de ArteKino Festival.

Así nos llegan títulos que formaron parte de la sección oficial de Locarno como la comprometida Cat in the Wall, de las activistas búlgaras Mina Mileva y Vesela Kazakova Love me Tender de la guionista y directora suizo-peruana Klaudia Reynicke o Ivana the Terrible, de la serbia Ivana Mladenovic, que fue programada también en primicia para nuestro país en la pasada edición del Festival de Sevilla, estrecho colaborador de arte.

Películas que hablan de nuestra relación con el amor, como la cinta italiana Lessons of Love de Chiara Campra o con la guerra, como la fábula contemporánea de David Verbeek en Full Contact. Historias que nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores como Negative Numbers, de la georgiana Uta Beria o Motherland, del director de origen lituano Tomas Vengris; que nos recuerdan que en ocasiones, crecer no es una tarea fácil, como Son of Sofía, de la griega Elina Psykou; y que ponen el foco en un drama tan contemporáneo endémico en la historia de Europa, la migración, como la producción alemana THF: Central Airport del brasileño Karim Aïnouz, que se alzó con el premio Amnistía Internacional en la Berlinale. Y como guinda, el retrato de un artista tan polifacético como polémico en el documental lleno de música Sebastien Tellier: Many Lives, dirigido por el francés François Valenza.

En su objetivo por promover el cine europeo entre un público cada vez más amplio, el festival otorga dos premios otorgados por los espectadores que podrán votar su película favorita. Así, el Premio del Público Europeo, en el que puede participar cualquier persona otorgando una votación online al finalizar el visionado de cada película, cuenta con una dotación máxima de 20.000 euros que se reparte entre el director y el distribuidor de la película ganadora, propiciando llegar a nuevos territorios. Además, el festival cuenta cada año con un jurado formado por una docena de jóvenes europeos de entre 18 y 35 años que votarán por su largometraje preferido. La ganadora del Premio del Público Joven recibirá un premio de 10.000 euros y, si la situación lo permite, los jóvenes asistirán en enero a la gala de entrega de ambos premios que se celebra en París, celebrando la diversidad europea.

El festival cuenta con el apoyo de Europe Creative Media y de diversos mecenas privados. La Fundación ArteKino apoya también proyectos de largometrajes a través del «Premio Internacional ArteKino», una bolsa de ayudas al desarrollo que otorga en una docena de grandes festivales de cine. Así mismo, bajo el sello «ArteKino Selection«, cada mes se ofrece una película o ciclo de forma gratuita en las tres plataformas de cine digital de arte: artekinofestival.com, arte.tv y el canal de YouTube ARTE Cinéma.