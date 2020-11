Antonio Álamo, Premio SGAE de Teatro Infantil 2020 con ‘La increíble historia de la caca mutante’

El dramaturgo Antonio Álamo (Córdoba, 1964) ha resultado ganador del XXI Premio SGAE de Teatro Infantil, que convoca anualmente la Fundación SGAE, por su obra La increíble historia de la caca mutante. El autor logra así este galardón, dotado con 8.000 euros, el diploma, la publicación del texto en la Serie de Teatro Infantil y Juvenil Sopa de Libros (coeditado por el grupo editorial Anaya junto a la Fundación SGAE) y la dramatización del texto ganador dentro del XXV Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas. «Me ha hecho una ilusión tremenda recibir este galardón, es genial, sobre todo, por ser mi primera incursión en el género de literatura infantil y porque, además, en tiempos tan duros para la creación, cualquier aliento es muy bienvenido», apunta el escritor andaluz. «Creo que todavía son pocos los premios centrados en el teatro para la infancia y destacaría el de Fundación SGAE por ser uno de los de mayor dotación económica y tratarse de unas ediciones muy cuidadas», señala. Para el creador, que no buscaba segundas lecturas, «el título anuncia perfectamente lo que es la obra, una historia divertida y disparatada con una caca como protagonista, que va mutando porque necesita sobrevivir». «En tiempos de pandemia –nos cuenta- y a pesar de las circunstancias, estoy siendo muy productivo: en este encierro he escrito novelas, cuentos, una obra de teatro juvenil…, era buen momento para desarrollar y dar vida a ciertas ideas. Esta era una de ellas, no solo dirigida a los más pequeños, sino que también está pensada para diversión de los adultos». A tenor de esto último, el autor de La increíble historia de la caca mutante añade, además, que entre sus obras favoritas figura alguna como Peter Pan, que originariamente era una obra de teatro, «de esas historias con la etiqueta de obras para niños o adolescentes».

Aunque neófito en historias para los más pequeños, Antonio Álamo es un autor prolífico, que además de escribir novela, ensayo y teatro, se ha hecho cargo de la dramaturgia de espectáculos de compañías como Chirigóticas, de las que también ha sido director de sus cinco montajes, o TNT/Mujeres del Vacie, por citar algunas de sus colaboraciones más señeras de los últimos años. El jurado del XXI Premio SGAE de Teatro Infantil ha estado presidido por el autor y escritor bilingüe Paco Romeu; la actriz y directora Fina Calleja; y los dramaturgos Rocío Bello y Javier Hernando, ganadores del XX Premio SGAE de Teatro Infantil. Al XXI Premio SGAE de Teatro Infantil han concurrido un total de 78 obras originales.