Tribunales

El testigo protegido ratifica que le amenazaron durante el juicio a uno de los empleados del grupo Cursach

El testigo protegido número 29 ha ratificado este martes, durante su declaración en el segundo juicio derivado del denominado 'caso Policía Local', haber sido amenazado. "Me han estado persiguiendo para que me retracte de todo lo que he dicho sobre la discoteca Tito's -acerca de la organización de fiestas con prostitutas y drogas en las que participaban policías-", ha dicho.