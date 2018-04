La juez Lamela pide que un juez catalán investigue a un alto cargo de la Generalitat

Así lo plasma la juez en el auto según el cual procesa al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por delito de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos relacionados con los disturbios del 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía de Barcelona y la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La magistrada pide que se deduzca testimonio de un informe policial de la Brigada Provincial de Información de Barcelona con fecha del 21 de marzo de 2018 y que se remita dicha documentación al Juzgado de Instrucción Decano de Barcelona "por si los hechos denunciados en el mismo pudieran ser constitutivos de delito en relación a Marc Trachsel Costa".

No obstante, Lamela no aclara los posibles delitos que habría cometido el director general de los Agentes Rurales de la Generalitat, de acuerdo con el auto en el cual también propone juzgar por los delitos de organización criminal y sedición al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig además de la intendente Teresa Laplana, esta última por sedición.