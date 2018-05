Rivera dice que Rajoy no tiene estabilidad garantizada hasta 2020 por tener aprobados los Presupuestos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene necesariamente la estabilidad garantizada hasta 2020 por el hecho de que se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y ha indicado que la continuidad de la legislatura dependerá también de otros factores.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, a Rivera le han preguntado si la votación que ha dado luz verde a los Presupuestos en el Congreso supone que no habrá elecciones generales hasta 2020, a lo que ha contestado: "No lo sé, eso depende de Rajoy. En política, un mes es una eternidad".

A su juicio, en este momento no se puede saber con seguridad cuándo se celebrarán los próximos comicios, que en principio deberían producirse dentro de dos años. "En política, actualmente la estabilidad depende de muchos factores, depende de cómo se gestione la legislatura, de si tienes mayoría, de cómo afecta la corrupción a la vida pública...", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que continúan surgiendo informaciones sobre casos de corrupción, y que en uno de ellos está ahora investigado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que "tendrá que dimitir".

"CESIONES TERRITORIALES" EN LOS PRESUPUESTOS

Respecto a los Presupuestos de 2018, ha dicho que son "buenos para España" y ha enumerado las medidas "de interés general" introducidas por Ciudadanos. En cambio, sobre los pactos del Ejecutivo con otros partidos, ha indicado que "son partidas de los nacionalistas" y que Rajoy "ha hecho algunas cesiones territoriales".

Concretamente, ha criticado el acuerdo por el que el PP y el PSOE aprobaron el cálculo del Cupo vasco, que Cs rechazó por "fraudulento" e "insolidario" fiscalmente con el resto de España y que cree que es el motivo por el que el PNV finalmente ha votado a favor de los Presupuestos.

"Yo no creo que el PNV los haya apoyado porque se han subido las pensiones, sino a cambio de que el PP y (el líder socialista, Pedro) Sánchez apoyaran el 'cuponazo'", ha manifestado, defendiendo que Ciudadanos no ha avalado ese pacto porque "el Cupo no va en los Presupuestos".

Rivera se ha comprometido a que en un futuro, si depende de Cs y si existe una "mayoría constitucionalista", los partidos nacionalistas dejarán de "marcar la agenda constitucional en Cataluña y la económica" en España.

En cuanto a la opinión del PNV de que el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña es "inminente", ha dicho que quizá lo afirma porque "tiene la promesa del Gobierno" de que así será.

PINTADAS EN EL COMERCIO DE SU MADRE

Lo que espera Ciudadanos es que, si esa medida decae tras la toma de posesión de un nuevo Govern, el Senado vuelva a aprobar su activación "por lo menos parcialmente en algunas competencias para garantizar la estabilidad económica, la seguridad jurídica y las libertades de los catalanes".

Desde su punto de vista, "aplicar la Constitución en Cataluña es necesario porque hay mucha gente atemorizada y preocupada, por la convivencia y por la economía". Al hilo de esto, ha lamentado que hayan vuelto a aparecer pintadas --de lazos amarillos-- en la puerta del comercio de su madre en Granollers (Barcelona).

"Uno no se acostumbre nunca a que le señalen, pero mucho menos a tu familia, y esto que me pasa a mí le pasa a mucha gente", ha declarado, añadiendo que "no es justo que unos pocos amedrenten a los demás".