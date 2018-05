Catalá plantea "promover la subsanación de errores" si hay "defecto formal" en la toma de posesión de Torra

Así se ha pronunciado el titular de Justicia en unas declaraciones previas a participar en un acto en Ibercaja de Zaragoza sobre "cómo afrontar la aplicación del reglamento general de protección de Datos".

El ministro respondía a una pregunta sobre la fórmula utilizada por Joaquím Torra para asumir el cargo de presidente, sin mencionar ni el Estatuto catalán, ni la Constitución, ni al Rey, prometiendo ejercer "con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament", pero sin aludir a la Constitución, al Estatut y al Rey.

Catalá ha dicho desconocer el tenor literal de la fórmula y si se habían cumplido o no las formalidades por que esta mañana se encontraba de viaje, pero ha dejado claro que "si la toma de posesión tiene algún defecto formal, lógicamente habrá que evaluarlo para, en su caso, promover la subsanación de esos errores".

RECUERDA QUE EL TSJ DE CATALUÑA YA FALLÓ CON PUIGDEMONT

No obstante, ha recordado que ya con la toma de posesión de Puigdemont hubo un recurso y una sentencia del TSJ de Cataluña, "que hizo una interpretación amplia de estos aspectos formales". Aunque el ministro no ha explicado la resolución concreta, lo cierto es que el citado tribunal no vio "ilícito penal" en 2016 cuando Puigdemont utilizó la misma fórmula.

No obstante, ha insistido en que "lógicamente habrá que abordar si se han cumplido todas las formalidades".

Tras reconocer que el Gobierno estaba deseando que "cuanto antes se conformase gobierno en Cataluña y empezase a gestionar los asuntos generales de todos los catalanes de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía", el ministro ha explicado que la "asunción de responsabilidades públicas" ya sea como diputado, como miembro de un gobierno o como parlamentario, está sometido en España a unos requisitos que están establecidos en la Ley. Estos a veces están recogidos en la ley estatal y, en ocasiones, en la autonómica.

Por lo tanto, ha precisado que "la ley obliga a todos" y "el cumplimiento de las obligaciones formales es un compromiso de todos los ciudadanos y muy en particular de los gobernantes públicos".

"No debemos olvidar en todo caso que el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Cataluña y del derecho es una obligación de todos los servidores públicos", ha exclamado el ministro. Por lo tanto, ha insistido en que "hay que garantizar" que todos los que tienen una representación y un mandato ciudadano para ejercer funciones públicas lo hacen conforme a la ley y para servir al interés general.

"En este caso --ha insistido-- habrá que acreditar si así se ha producido y por lo tanto iniciar una etapa de gobernabilidad en Cataluña que yo creo que todos los catalanes están deseando".