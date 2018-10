La abuela de Omar Montes, la gran estrella de 'Gran Hermano VIP'

Omar Montes, último concursante en entrar en la casa de Guadalix, está dando mucho qué hablar durante los últimos días debido a un comentario hacia Asraf en el que le animaba a mantener relaciones sexuales con Miriam Saavedra.

El joven fue criticado duramente en redes sociales y los espectadores pidieron la expulsión inmediata del cantante. Tras esa petición, la organización del reality inició durante el programa del pasado jueves una encuesta en su cuenta oficial de Twitter preguntando si Omar debería ser nominado. El público dio su veredicto y un 87,3% castigó al ex novio de Isa Pantoja con la nominación.

El joven se encuentra en la cuerda floja y Jorge Javier le comunicó la decisión del reality sin darle más detalles. Por el momento, el cantante no ha tenido la oportunidad de pronunciarse pero sí que lo ha hecho una de las personas más queridas para Omar: su abuela Mari Ángeles, quien ha acudido a El Debate para defender la inocencia de su nieto. "No me importa que esté nominado. Equivocarse es de humanos, ¿quién no se ha equivocado nunca? ¿Es que la gente es perfecta? Mi nieto jamás ha hecho eso", preguntaba la mujer al público al borde del llanto.

Sandra Barneda, con mucho tacto, explicó a Mari Ángeles que su nieto debía haber cuidado mejor las palabras si su intención no era aquella y que el público tenía todo el derecho a nominarle.

Por su parte, la anciana se mostró muy dolida y explicó que la nominación del público era lo de menos, mostrando al público los buenos valores de su nieto: "Se ha criado con mi madre, conmigo y su madre. Mi nieto ha cogido esos valores. Él ha dado conciertos gratis para mujeres maltratadas".

La abuela del vip leyó un comunicado que tenía preparado anteriormente expresando que "Omar en ningún momento insinúa que Asraf haga algo en contra de la voluntad de Miriam. No existe apología de la violación. Pido que se aclare y se rectifique ante todos", sentenció Mari Ángeles.

Como si de una tertuliana del reality se tratara, la anciana permaneció en El Debate y dejó claro como el nuevo ligue de su nieto no le gusta un pelo: "Mi nieto como es un pardillo, ha picado con Techi", alegó Ángeles recibiendo aplausos del público. Los espectadores han alabado la presencia de la abuela de Omar Montes... ¿Volveremos a verla de nuevo en los platós de Telecinco?