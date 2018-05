La oferta de puestos directivos para Internet crece un 34% y supone más de la mitad del nuevo empleo

El Observatorio de Empleo Digital en España de ISDI mide la oferta de empleo en Internet, con datos sobre las empresas que están generando trabajo y el tipo de puestos solicitados. Los resultados están basados en los datos de la bolsa de empleo de la escuela de negocios.





Conclusiones del Observatorio 2013 / 2017

“Estamos asistiendo a una creciente sofisticación de la demanda de empleo digital. Esto responde a una cada vez mayor adopción del entorno digital por parte de las compañías y a la búsqueda de nuevas respuestas según se avanzando en la transformación. Refleja una mayor innovación, aparición de nuevas soluciones y avances técnicos y de necesidad de dominar las herramientas que van conquistando el mercado. Por ello la demanda laboral ha dado un importante vuelco en los últimos cinco años, tanto en el tipo de empresas que buscan profesionales como en su forma de definir y valorar los perfiles”, comenta Rodrigo Miranda, Director General de ISDI.

La evolución del Observatorio en los últimos cinco años muestra cómo se ha profesionalizado y sofisticado un empleo que era mucho más ambiguo y generalista. Estos son los principales cambios experimentados en el último quinquenio:

Constante aumento de la categoría de los puestos : afecta tanto al conjunto de la oferta como a la definición misma de las posiciones. Por un lado, hemos pasado de un 38% de las ofertas para puestos directivos a que éstas representen el 51% del total, lo que supone un aumento del 34% y una tendencia imparable de crecimiento de los empleos con responsabilidad dentro de las compañías. Además, en segundo lugar, la definición de los empleos también ha evolucionado: mientras que en la bolsa de 2013 las posiciones directivas eran, sobre todo, de responsables de área e incluso de más de una (por ejemplo, manager de marketing y contenidos) en puestos menos definidos, ahora se separan claramente un grupo top en el que se cubren posiciones de CEO o country manager y otro en donde el abanico de responsabilidades crece en la misma medida en que se sofistican los departamentos y las actividades digitales en las organizaciones.

Nacimiento de nuevas profesiones : en línea con lo anterior, el abanico de posiciones se ha abierto hasta un elevado grado de especialización.

o En los puestos intermedios (junior, senior y especialistas) se están generalizando ofertas para especialistas en analítica, en adquisición de clientes, en crecimiento, link builder, en arquitectura cloud, en apps, etc.

o En cuanto a las posiciones más elevadas, existen ofertas para CMO, CTO, manager de marca, de operaciones digitales en un mercado concreto (sectorial o geográfico), de innovación, de experiencia de usuario, de captación o de planificación.

Nuevas áreas de especialización digital : lo mismo ocurre con las áreas, un aspecto en el que hemos visto nacer el Big Data como departamento específico y desarrollarse sobre manera en los dos últimos años; igual que lo está haciendo RRHH como un campo que requiere una preparación propia para gestionar la digitalización de los perfiles de las compañías. Otra de las nuevas parcelas de actividad es innovación como actividad transversal y crítica en toda la organización.

o Un dato muy relevante en este sentido es cómo los puestos de estrategia han pasado de un 8 a un 22% de la oferta.

o La especialización no tiene que ver con el tamaño de la compañía, sino con el grado de desarrollo de su departamento o área digital. En los pure players es muy clara esta tendencia desde siempre pero ahora también las empresas digitalizadas o en proceso de transformación desarrollan departamentos con las funciones de los puestos cada vez mejor definidas.

Nace la oferta en remoto : aún representa por sí sola menos del 1% de la oferta pero equiparable en volumen a la de ciudades como Zaragoza o Valencia. En la mitad de los casos, las compañías buscan cubrir el puesto de forma indistinta en las ciudades donde está presente (por ejemplo en el tándem Madrid/ Barcelona) aunque hay oferta de puestos directamente pensados para trabajar fuera de las oficinas sin emplazamiento concreto. Una tendencia que está muy ligada al auge de los profesionales knowmad.

Atomización de sectores : ya no existe un solo sector que no esté participando en la oferta de empleo digital. Si hace cinco años la bolsa estaba claramente dominada por los sectores más punteros en la digitalización -retail, moda, hoteles, seguros, turismo, cosmética-, la bolsa actual es un crisol en el que están representadas todas las actividades empresariales y solo los epígrafes de medios y publicidad y las agencias de marketing tienen un porcentaje del 10% de la oferta.

o Ademas, cada vez existe menos diferenciación entre pure players y empresas tradicionales, españolas o multinacionales: se requieren especialistas digitales en todo el mercado. Es una tendencia que ya se había venido observando año tras año.





Resultados del Observatorio 2017

Con respecto a los datos del último año, Miranda explica que “2017 ha sido un año muy bueno para el empleo digital. Durante la crisis la economía digital ha sido uno de los pocos nichos que ha mantenido una tendencia de creación de puestos de trabajo y ahora las cifras siguen en ascenso. La demanda de directivos se ha disparado, lo que demuestra cómo lo digital impregna la actividad de las compañías desde la estrategia y de forma transversal, en todas las áreas. Creo que para los próximos años podemos esperar que se mantengan las tendencias de evolución hacia un mercado cada vez más complejo, más desarrollado y con mayor peso en la economía y la sociedad en general“.

Los datos de empleo digital de 2017 son los siguientes:

Actividad de las empresas:

La creación de empleo digital entre los pure players (empresas que solo operan en Internet) y las firmas tradicionales que se están digitalizando apenas muestra diferencias: un 40 y un 60% respectivamente.

o Entre las marcas nativas, las startups demandan casi una quinta parte del empleo nuevo (17%) y un porcentaje del 63% proviene de firmas que ya han cumplido los cinco años de antigüedad. Los sectores con mayor demanda de profesionales preparados en este segmento son muy variados; dominan las agencias de publicidad y marketing online e ecommerce de distintos sectores.

Entre las ofertas de empresas tradicionales que apuestan por la digitalización (bien iniciando este cambio, bien reforzando su presencia en la Red) están representados todos los sectores y hay compañías centenarias.





Procedencia de las compañías:

Durante 2017, las empresas españolas han copado el 55% de la oferta, muy igualada con las multinacionales (45%).





Sectores de actividad:

La lista de sectores representados es cada vez más amplia. En 2017 la oferta de empleo digital provino de:

o Medios y publicidad: 14%

o Marketing digital: 10%

o Finanzas y seguros: 7%

o Turismo: 6%

o Consultoría: 5%

o Bienes de consumo: 5%

o Telecomunicaciones: 5%

o Moda: 4%

o RRHH: 3%

o IT: 3%

Otros sectores como Alimentación, Comunicación, Distribución, Ocio, Formación y Salud suponen cada uno un porcentaje del 2% de las ofertas de empleo mientras que Farma, Cosmética, Construcción, Automoción, Servicios jurídicos aportan un 1% de porcentaje individual (cada uno de ellos). Prácticamente no existe sector ni tipo de actividad (también hay asociaciones, fundaciones, etc.) que no esté representado.





Destinos de los puestos:

Madrid es el destino mayoritario de los empleos ofertados, con un 67%, seguido a mucha distancia de Barcelona, con un 23%.

El 7% de las ofertas son para cubrir puestos fuera de España, en lugares como México (donde ISDI tiene sede propia), Londres, Dublín, Zurich o Paris.

Otras ciudades españolas como Zaragoza, Valencia, Málaga, Córdoba, Gijón o Gran Canaria suponen el 3% restante.

Un 1% de las ofertas son para trabajo remoto.





Categoría de los puestos:

Los empleos digitales escalan relevancia dentro de las empresas y eso se refleja en sus categorías y en los salarios. Los puestos directivos son mayoría y los que más aumentan en la bolsa de trabajo digital:

o Alta dirección: 1% o Manager: 50% o Especialista: 13%

o Senior: 28% o Junior: 5% o Becas/Prácticas: 2%





Los puestos de alta dirección y managers superan la mitad de la oferta: 51%. Las posiciones de categoría más baja apenas representan el 7% del total.

Los profesionales digitales están llegando a la alta dirección de las compañías, no solo de las nativas de la Red, sino también de relevantes marcas de mercados tradicionales que cada vez conceden mayor importancia a su negocio digital. Durante el último año, se han cubierto numerosas posiciones para asumir direcciones generales y de país (CEO y country manager) en pure players; y posiciones estratégicas clave como responsables de ecommerce, estrategia digital o CTO tanto de firmas nativas como no nativas y en porcentajes similares (52% frente a 48% respectivamente).





Ámbito de los puestos:

Entre las especialidades con mayor oferta, el marketing sigue dominando un tercio de la misma, que cada vez se abre a más especialidades:

o Marketing: 29%

o Estrategia: 22%

o Ecommerce: 9%

o Big Data: 7%

o Social media: 7%

o Comunicación: 5%

o Publicidad: 5%

o Consultoría: 4%

o Tecnología: 4%

o Ventas: 4%

Contenido, desarrollo de apps, innovación, finanzas, diseño y RRHH están por debajo del 1% individual pero suman un porcentaje conjunto del 4%.