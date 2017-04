Geolocalización en Whatsapp: ¿elemento de seguridad o arma para el control?

Whatsapp ha vuelto a difuminar, un poco más, los límites de la privacidad. La versión beta de esta aplicación de mensajería instantánea ya permite trackear a tus contactos y saber su geolocalización en todo momento. La opción aún no está disponible para todos los usuarios pero llegará pronto y gracias al usuario de Twitter WABetaInfo hemos podido ver cómo funciona:

Un mapa te mostrará dónde estás tú y dónde se encuentran tus contactos. Sí, podrás decidir con quién compartes esta información y durante cuantas horas. Jefes que dudan de sus empleados, novias suspicaces y hombres controladores están de enhorabuena, pero también padres con hijos que van solos al colegio o gente que coje el coche durante horas y no puede hablar mientras conduce. La polémica no es solo un "sí o no" a esta funcionalidad de Whatsapp, son dos modelos de vida, control, seguridad y educación de futuras generaciones que se ponen sobre la mesa.

Estas son los principales escenarios a favor o en contra de la geolocalización en tiempo real.

Localización como elemento de seguridad

Sin duda el principal argumento para este tipo de aplicaciones es la seguridad de los menores. También de aquellos que engañan a sus padres o están teniendo problemas en el colegio. A través de la geolocalización en tiempo real, un padre puede saber si su hijo está o no dentro de clase o si le ha dicho que se va a casa de un amigo a dormir, pero en realidad está en la calle de madrugada. Quedar con amigos impuntuales: Otra de las opciones que permitirá Whatsapp es compartir tu ubicación con todo un chat de grupo. Es decir, ocho amigos, que han quedado a una hora en un bar y todo el mundo llega tarde menos tú. Puedes ver en el mapa cuánto le queda a los demás para llegar a tu ubicación y saber si alguno te dice "estoy en la esquina" y en realidad aún no ha salido de casa.

Localización como arma para el control