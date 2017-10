Este es Billy, el farmacéutico robot que te atiende por Whatsapp

Te metes en una página web, por ejemplo, a reservar un vuelo o a comprar un producto, y en la esquina del ordenador te aparece una ventanita para chatear. Buscas un seguro adaptado a tus necesidades y necesitas hablar con un agente. Quieres tener información sobre un medicamento y has perdido el prospecto. No importa. Abres Whatsapp y la conversación está ahí: "Hola, soy Billy, ¿en qué puedo ayudarte?". No, Billy no es una persona, es un chatbot.

La Inteligencia Artificial ya está aquí aunque no nos demos cuenta y los chatbots son el futuro de la atención a través de Internet. Son bots diseñados específicamente para conversar con los clientes y tienen grabadas las respuestas a las preguntas más comunes. Pero no son solo un 'loro' que repite frases hechas, también son capaces de "aprender" con la práctica cuáles de sus respuestas son más útiles para el usuario, identificar las preguntas y buscar en su base de datos lo que quiere el cliente.

Según la consultora MarketsAndMarkets, el negocio de los chatbots es el futuro de las relaciones públicas. Un sector que, según este estudio, alcanzará los 3.200 millones de euros en apenas cuatro años.

El chatbot farmacéutico

En España, algunas grandes empresas como BBVA, la CNN o H&M ya cuentan con chatbots que atienden a distancia a sus clientes. Bots conversacionales que te buscan vuelos, te recomiendan un seguro adaptado a tus respuestas o te informa de las noticias que te has perdido.

Uno de los últimos que se ha presentado es Billy Farmabot, un asistente creado por Chatbot Chocolate, que ofrece información sobre medicamentos cuando has perdido el prospecto o simplemente quieres saber qué es un producto antes de comprarlo. Según el estudio 'You share; We care' realizado por Marco de Comunicación y MSL Group, el 35% de las personas busca habitualmente en Internet información sobre los medicamentos antes de tomarlos por primera vez.

Una tarea que se puede hacer ahora por Whatsapp, Telegram o Facebook Messenger. Billy Farmabot tiene archivados los prospectos de hasta 22.000 medicamentos que llegarán a tu móvil en cuestión de segundos. Para empezar solo es necesario entrar en la web de Billy Farmabot, abrirlo en tu móvil y enviar un mensaje "/start" para activar el chatbot.

Ángel Hernández, socio fundador de Chatbot Chocolate, afirma que “todos hemos perdido en alguna ocasión el prospecto del medicamento que nos estamos tomando o nos ha surgido alguna duda sobre las contraindicaciones”. Utilizando este bot puedes encontrar respuesta a una gran variedad de cuestiones relacionadas con los medicamentos -datos generales, el precio, para qué se utiliza, cuestiones relacionadas con la lactancia, advertencias y precauciones, contraindicaciones durante el embarazo- pero también ofrece la posibilidad de consultar el prospecto completo en PDF.