Apple sucumbe a Trump y vuelve parcialmente a EEUU

El efecto Trump ya se está haciendo notar unos días antes de que ocupe el Despacho Oval. Varias multinacionales norteamericanas vuelven a mirar hacia casa por el miedo a sufrir represalias del nuevo presidente de Estados Unidos (EEUU). Es el caso de Apple, quien planea una nueva iniciativa para fabricar servidores y centros de datos que se utilizarán en sus instalaciones repartidas por todo el país.

“Vamos a obligar a Apple a construir sus malditos ordenadores en este país en vez de en otros países", amenazó Donald Trump cuando todavía ni era el candidato republicano a las elecciones presidenciales. En aquella época -se cumple justamente un año- le tomaron por un loco, pero ahora las compañías que fueron señaladas se han tomado muy enserio sus indicaciones. La semana pasada ya lo hizo Ford.

Boycott all Apple products until such time as Apple gives cellphone info to authorities regarding radical Islamic terrorist couple from Cal