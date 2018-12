"Es un aparato revolucionario: no usa tubo, es ligero y silencioso"

Soy ingeniero electrónico y siempre me ha gustado inventar. Llevo años en el mundo de la biotecnología y desarrollando dispositivos que ayuden a mejorar la vida de las personas. Personalmente, sufro apnea del sueño por lo que uso diariamente un dispositivo CPAP para dormir (el CPAP insufla aire a los pulmones durante el sueño para que las vías aéreas no se cierren y evitar así las apneas). Hace tres años, mi hijo me enseñó en una tablet una foto de elefantes diciéndome que quería ir a verlos a Tailandia. Me encantó la idea, pero mi mujer me hizo caer en la cuenta de que el viaje no era posible con un aparato pesado que necesita funcionar conectado a la red eléctrica. Así, surgió la idea de inventar un aparato portátil, ligero, silencioso y autónomo que permitiera la autonomía que tanto yo como el resto de usuarios de CPAP necesitamos.

¿Cómo contribuye Airmony a la lucha contra la Apnea del Sueño?

Es un aparato revolucionario, pues no usa tubo, es ligero y silencioso y se puede conectar una power bank, siendo el primero en el mercado que puede funcionar de esta forma. Facilitará la vida a muchos usuarios de CPAP.

¿Cuáles son los trastornos más graves que puede causar la Apnea del Sueño?

La apnea no causa directamente las enfermedades pero aumenta el riesgo de que se puedan producir patologías como hipertensión, enfermedades cardiacas, accidentes cerebro vasculares, alzheimer e incluso enfermedades mentales como la depresión.

¿Cómo ha sido el proceso para lanzar el producto Airmony?

Todavía no estamos en el mercado y, aunque ya falta poco, el proceso ha sido largo. Un dispositivo médico debe cumplir una serie de requisitos muy exigentes que implican mucho trabajo y trámites. Esto, sin duda, debe ser así ya que se trata de la salud de las personas y, por tanto, los estàndares de calidad deben ser los más altos.

Os habéis tenido que apoyar en plataformas de crowdfunding para lanzaros al mercado… ¿No habéis encontrado otros apoyos –financiación bancaria, etc- para poder lanzar este producto?

Hemos hecho dos crowdfundings pero también tenemos financiación bancaria, de organismos oficiales como el CDTI y de business angels. Para una start-up el crowdfunding tiene un doble sentido, por un lado el financiero -conseguir dinero- y por otro darse a conocer y a la vez crear una comunidad de socios-seguidores-prescriptores del proyecto y del producto. Si haces una campaña en la que se unan los dos objetivos, el crowdfunding cobra todo su sentido.

Es paradójico que una compañía como la vuestra, que ha tenido bastante visibilidad en medios en estos meses por el interés que suscita su producto estrella, se vea obligado a acudir a plataformas de crowdfunding para comercializar su producto, ¿no crees?