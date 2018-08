Tener demasiadas arrugas en la frente puede indicar mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular

Las personas que tienen muchas arrugas profundas en la frente, "más de lo que es típico para su edad", pueden tener un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, según un estudio presentado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología.

"No se pueden ver o sentir factores de riesgo como el colesterol alto o la hipertensión. Exploramos las arrugas de la frente como un marcador porque es muy simple y visual. Solo mirando la cara de una persona podría sonar una alarma, entonces podríamos dar consejos para reducir el riesgo", ha declarado la autora del estudio Yolande Esquirol, profesora asociada de salud ocupacional en el Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, en Francia.

Según los autores del estudio, investigaciones previas han analizado diferentes signos visibles del envejecimiento para ver si pueden presagiar enfermedades cardiovasculares.

Del mismo modo, las conocidas "patas de gallo" no mostraron ninguna relación con el riesgo cardiovascular, pero estas pequeñas arrugas cerca de los ojos son una consecuencia no solo de la edad sino también del movimiento facial. Al igual que se ha detectado un vínculo entre la calvicie de patrón masculino, los pliegues del lóbulo de la oreja, xantelasma -bolsas de colesterol debajo de la piel- y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, pero no con un mayor riesgo de morir.

En concreto, los participantes del estudio fueron seguidos durante 20 años, durante los cuales 233 murieron por diversas causas. De estos, 15,2 por ciento tuvieron puntajes de dos y tres arrugas, 6,6 por ciento tenía una puntuación arrugas y 2,1 por ciento no tenía arrugas.

"Cuanto mayor sea su puntaje de arrugas, mayor será el riesgo de mortalidad cardiovascular", ha apuntado Esquirol. Los surcos en la frente no son un método "mejor para evaluar el riesgo cardiovascular que los métodos existentes, como la presión sanguínea y los perfiles de lípidos, pero podrían avisar de forma temprana, a simple vista".

Los investigadores aún no conocen la razón de la relación pero creen que podría tener que ver con la aterosclerosis o el endurecimiento de las arterias debido a la acumulación de placa. La aterosclerosis es un importante contribuyente a los ataques cardíacos y otros eventos cardiovasculares.