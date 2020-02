Coronavirus ¿lo cubre tu seguro de viaje?

Contenido patrocinado







La propagación del coronavirus de Wuhan está impactando directamente al sector viajes. Son millones de viajeros los que se encontraban en el gigante asiático en el momento de la aparición del brote y miles los que ya tenían sus vuelos reservados y han tenido que cancelarlos. ¿Te cubre tu seguro de viaje el coronavirus? Vamos por partes. La situación es totalmente distinta si ya estás en China y tienes un seguro contratado, si estás en uno de los países limítrofes y no te apetece seguir de viaje por el temor a contraerlo, o si ya tenías los vuelos comprados pero aún no has iniciado tu aventura asiática. En cualquier caso, vamos a dar respuestas a cómo actúan los seguros de viaje frente al coronavirus. Como sabrás, siempre que se viaja al extranjero es importante hacerlo asegurado, no solo por el peligro al coronavirus, sino por las diversas eventualidades que pudieran sucederte mientras estás de viaje. Si todavía no cuentas con una aseguradora de confianza, te recomiendo revisar el comparativo actualizado de mejores seguros de viaje en Capture the Atlas, donde se analizan las mejores compañías de seguros de viajes en España. Seguro de viaje para el coronavirus ¿Me cubre? Hay dos cosas que debes hacer para comprobar que tu seguro de viaje cubre el coronavirus. La primera es revisar la póliza de tu seguro en busca de exclusiones. A menudo, las epidemias y pandemias, como el coronavirus de Wuhan, quedan excluidas en las cláusulas, por lo que una vez que se declare el estado de emergencia, es muy posible que la responsabilidad pase de la aseguradora al gobierno del país del que eres residente. Además, es fundamental que llames inmediatamente a tu seguro, tanto si tienes síntomas como si no. Incluso aunque aun no estés en el país de destino. Declarada la Emergencia de Salud Pública Prácticamente todo el mundo sabe ya que después de que se vieran implicados más de una veintena de países, la OMS (Organización Mundial de la Salud) decretó la alerta de emergencia internacional por el coronavirus, aunque esto no significa que se haya parado el comercio o el traslado de personas en viajes de ocio o de negocios. Restringir los viajes con China corresponde a cada gobierno de forma particular. En concreto, en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, desaconseja viajar a China y la mayoría de las aerolíneas han cancelado sus vuelos. Después de la repatriación de los 21 españoles que residían en la zona cero, en Wuhan, el propio gobierno chino ha cerrado las fronteras de la provincia de Hubei y se esperan nuevas restricciones para acabar con la crisis sanitaria. Asistencia médica de viaje por coronavirus Como hemos comentado, existen varios casos en los que podrías encontrarte y en los que hacer uso de tu seguro de viaje. Si te encuentras en China o en cualquier país limítrofe o con diversos casos de coronavirus confirmados, y tienes cualquier síntoma, llama a tu seguro inmediatamente para que te indiquen a qué centro de salud u hospital dirigirte. Es conveniente que no vayas directamente al hospital sin haber hablado previamente con el seguro por diferentes motivos. El primero, si crees que puedes estar infectado por coronavirus, deben activarse los protocolos de seguridad antes de que llegues al hospital. Por otra parte, puede que hayan designado un centro específico para determinar y tratar esta infección. La mejor forma de saber a donde ir, es llamando a tu seguro de viaje e informándoles de que podrías haber contraído el coronavirus. Ellos se encargaran de hacer las gestiones pertinentes para que recibas asistencia médica. Una vez confirmado o descartado el coronavirus, tu seguro de viaje actuará dependiendo del caso, basándose en las condiciones establecidas en la póliza de tu seguro. Cancelación de vuelos por coronavirus Las posibilidades de que te infectes de coronavirus y tengas que usar tu seguro de viaje, son bastante bajas. El escenario más probable en estos momentos, es que sufras una cancelación de vuelos por coronavirus, y es que dadas las recomendaciones del gobierno, muchas aerolíneas están cancelando los vuelos. En esta situación, la mayoría de aerolíneas están facilitando el reembolso del coste de los vuelos o dando la posibilidad de cambiar las fechas o incluso el destino. Los seguros de viaje, es probable que se amparen en la exclusión de pandemia para no cubrir estos casos. Sin embargo, si cuentas con un buen seguro de viaje, la aseguradora te asesorará para lograr el reembolso de la aerolínea de la manera más sencilla y rápida posible. Mejor seguro de viaje del 2020 Prácticamente todos los seguros de viaje del mercado tienen en la póliza la exclusión por epidemia y pandemia. Por eso, en 2020, el mejor seguro de viaje no es solo el más barato o el que más coberturas presenta, si no el que se ofrece a asesorar a sus clientes incluso aunque el gobierno haya tomado el control y responsabilidad de una situación como la que está sucediendo en China en estos momentos. Elige un seguro que facilite este asesoramiento. Aprovecha aquellos que dan facilidades para recibir asistencia mediante aplicaciones móviles, servicios de chat y llamadas gratuitas y recuerda que no solo necesitas un seguro para viajar a China o a cualquier país que ya ha reportado casos de 2019-nCoV. El seguro de viaje debe ser un imprescindible para viajar a cualquier lugar que no cubra tu sistema de sanidad habitual.