Los 'pablistas' piden un "apoyo masivo" a Iglesias y Montero, mientras los anticapitalistas se desmarcan de la consulta

El conocido como sector 'pablista' de Podemos, que el pasado congreso de Vistalegre II se posicionó junto al secretario general, Pablo Iglesias, se ha volcado con el líder 'morado' y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, desde el inicio de la votación que la dirección ha puesto en marcha este martes para que los inscritos decidan si los principales dirigentes de la formación deben dimitir, en el caso de que consideren que su credibilidad se ha visto comprometida tras comprar una casa de más de 600.000 euros en la sierra madrileña.

Esta petición de "apoyo masivo" por parte de los principales dirigentes de la formación cercanos a Iglesias y Montero, así como el respaldo de gran parte de los líderes territoriales y del dirigente y diputado Íñigo Errejón --y con él, de su sector 'errejonista'--, contrasta con la postura crítica y de distanciamiento que ha adoptado el sector acticapitalista, cuyos principales referentes han rechazado la consulta, que finaliza el próximo domingo a las 14.00 horas.

De hecho, algunos de los integrantes más destacados de este sector, como el portavoz de la corriente y diputado en Madrid, Raúl Camargo, o la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, han anunciado su intención de no participar. No obstante, fuentes de este sector han explicado a Europa Press que no van a hacer una campaña oficial para pedir la abstención.

EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN, CLAVE EN LOS RESULTADOS

Precisamente el grado de abstención es una de las claves que servirán para medir los resultados que se darán a conocer previsiblemente el próximo lunes, ya que el 'sí' a la continuidad de Iglesias y Montero se da por hecho, en base a las anteriores consultas celebradas por el partido, en las que el líder siempre ha obtenido un apoyo mayoritario a sus posiciones.

Así, el hecho de que la participación sea baja podrá ser interpretado por las diferentes corrientes como un signo de que el liderazgo de Iglesias se ha visto resentido por la polémica de la compra de su chalé, que ha despertado malestar tanto en algunos sectores de sus bases como entre diferentes cargos públicos, principalmente anticapitalistas, que han tachado de "incoherente" la operación inmobiliaria.

Por todo ello, los 'pablistas' se han volcado desde el primer minuto de la consulta, que ha arrancado a las 17.00 horas de este martes, en promover tanto la participación en esta consulta como el apoyo a la continuidad de Iglesias y Montero.

"Hay quien no entiende aquello de la democracia. Yo creo que hay que dar un apoyo masivo a Pablo e Irene para dejar claro que en Podemos no mandan los mafiosos como Eduardo Inda sino las bases. Vota y difunde", ha animado el secretario de Organización, Pablo Echenique, en el mensaje que ha difundido en las redes sociales, recogido por Europa Press.

TODO SU ENTORNO: "YO DIGO SÍ"

En esta misma línea, la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, ha aprovechado su mensaje para recordar la pregunta de la consulta, y manifestar su apoyo a la continuidad de Iglesias y Montero al frente del partido. "Abierta la consulta para que inscritas e inscritos respondamos a la pregunta "¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavocía parlamentaria?. YO DIGO SÍ", ha defendido.

Asimismo, el secretario general del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha argumentado en otro mensaje que dado que Iglesias y Montero han "cumplido" el código ético de la formación, lo que hagan con su dinero "es privado". "Como todos, Pablo e Irene cumplen y donan. Lamentablemente se ha convertido en un asunto público. Y en Podemos los asuntos públicos los resolvemos votando. Ya puedes votar. SI", ha afirmado.

"Ya puedes votar para que Pablo Iglesias e Irene Montero sigan al frente de Podemos. Porque fueron ellos quiénes han mirado a los ojos a M.Rajoy y le han dicho lo que todas pensamos. Porque sí se puede", ha defendido la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra.

El portavoz de Podemos en el Senado y secretario general en Madrid, Ramón Espinar, ha animado a votar para que Iglesias y Montero "sigan al frente de Podemos". "Por lo hecho y lo que queda por hacer, hay que participar en una consulta valiente y ejemplar. Vamos a salir más fuertes y a poner el listón muy alto", ha reivindicado.

Como Espinar, otros líderes autonómicos han aprovechado el inicio de la consulta para mostrar su apoyo a Iglesias y Montero. "Consulta abierta para que inscritas e inscritos respondamos a la pregunta "¿Crees que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavocía parlamentaria?". Mi respuesta es SI", ha asegurado el secretario general en Castilla y León, Pablo Fernández.

También se promovido la consulta desde las cuentas de Podemos en los territorios donde sus líderes se han posicionado contra la consulta y también cuestionaron la coherencia de Iglesias y Montero al comprar su vivienda, como es el caso de Asturias o Andalucía. "No me gusta y me ha dolido", aseguró este lunes el líder asturiano, Daniel Ripa, respecto a la operación inmobiliaria.

Por su parte, Errejón, también miembro de la Ejecutiva y candidato de Podemos en las próximas autonómicas de Madrid, ha informado en un mensaje en Twitter de que ya ha votado en la consulta "para volver a la normalidad cuanto antes". "El acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero ha sido intolerable. Tenemos todo un país por reconstruir", ha añadido.

La que fue su número dos en las primarias de la Comunidad de Madrid para configurar la candidatura, la diputada Tania Sánchez, también ha llamado a votar en la consulta, en un mensaje en el que ha denunciado que "el acoso al que se han visto sometidos Pablo Iglesias e Irene Montero es absolutamente lamentable".

"Ya he votado por la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero. Lección democrática frente a la caverna política y mediática", ha asegurado el dirigente estatal 'errejonista' Pedro De Palacio.

LOS ANTICAPITALISTAS SE INCLINAN POR ABSTENERSE

Los que no han puesto ningún mensaje en las redes para difundir la consulta, confirmando así su determinación de no ser partícipes de una votación con la que no están de acuerdo, son los cargos y dirigentes anticapitalistas.

Aunque este sector sí ha mostrado su solidaridad con Iglesias y Montero por la "campaña de acoso" de la que, según denuncian, están siendo víctimas, este lunes los anticapitalistas pidieron a la dirección estatal que retirara la consulta, al entender que era una "irresponsabilidad", que implicaba "cargar sobre la espalda" del partido una decisión personal de dos dirigentes.

En esta línea, este mismo martes el diputado regional Raul Camargo, portavoz de esta corriente, ha emitido un comunicado anunciando su abstención al considerar que supone un uso desafortunado de los mecanismos de participación y que antepone formas plebiscitarias de decisión frente a marcos y espacios de deliberación que permitan avanzar en un Podemos más democrático y participativo.