La federación europea presidida por Mayor Oreja impulsa una plataforma cultural de intelectuales

Según informa la federación, esta plataforma considera "indispensable", en estos momentos de "crisis" que hay en Europa, "la participación más activa de un conjunto de pensadores e intelectuales europeos que hagan un diagnóstico compartido de la crisis de valores que vivimos".

La plataforma será lanzada oficialmente en París, en un acto en el Senado Francés, en el Palais du Luxembourg, el próximo 23 de febrero. Desde la capital francesa, 'One of Us' buscará establecer el método de trabajo de la plataforma y sus proyectos futuros tras su lanzamiento. El proceso de recolección de adhesiones se encuentra en pleno desarrollo, pero la federación espera que se unan más de 300 intelectuales europeos.

En la reunión en París se presentarán los principales objetivos del Manifiesto de la Plataforma, redactado por el filósofo Remi Brague, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona y de la Universidad de Múnich.

El principal tema de reflexión será el análisis de los "dilemas éticos actuales que amenazan a la sociedad europea", donde las más de 160 personalidades invitadas a este acto, entre los que se encuentran filósofos, historiadores, abogados y doctores, "debatirán sobre la crisis moral de Europa, y sus raíces principales".

"La preocupación por el desorden extremo que caracteriza en estos momentos la Unión Europea y cada uno de sus países, la crisis moral, la crisis de la verdad y la crisis de la persona, son elementos esenciales que determinan tanto este Manifiesto como la Plataforma Cultural 'One of Us", señalan desde la federación que preside Mayor Oreja.

En este sentido, esta nueva plataforma es "consciente del debate que va a vivir Europa en los próximos años", siendo en concreto "un debate de carácter cultural, más que estrictamente político y partidario".

Por ello, 'One of Us' reitera que no se trata de ninguna plataforma de carácter político, sino que "siempre estará presente en el ámbito prepolítico, metapolítico y de carácter cultural". De ahí que no aspire "a competir en la política, sino a estar presente en un terreno de las ideas, donde se ha producido durante décadas una incomparecencia de instituciones y personas en la defensa de nuestros valores".