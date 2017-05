El hermano de uno de los detenidos por presunta participación en célula terrorista: "Se lo han llevado por tener barba"

Así lo ha indicado desde su casa, ubicada en la calle Lagartera, donde se ha quejado de cómo los agentes han dejado la vivienda tras la detención de su hermano, de 21 años. "Mi hermano no ha estudiado en su vida y ganaba 17 euros al día por ayudar en la frutería", ha manifestado visiblemente alterado.

Según ha explicado, su familia es de Marruecos y "pobre". De hecho, ha añadido que su hermano se dedicaba a buscar entre la basura para ganarse la vida. "Es un error", ha repetido en varias ocasiones muy enfadado, sin negar que su hermano pudiera ver vídeos pero "porque están en Internet".

"¿Aquí no hay psicólogos, sólo hay cárceles?", se ha preguntado al respecto, para añadir que a su hermano se lo han llevado porque tiene barba. "Es una falsa alarma y se lo ha llevado por tener barba", ha reiterado para añadir que si no quieren que se vea Internet, "que corten la antena". "No hay libertad", ha concluido.