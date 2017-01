Zaida Cantera afea que Cospedal pidiera perdón por el Estado porque "fue el Gobierno el que falló" y no los españoles

"Hay que alabar y agradecer ese perdón. La coletilla que puso del Estado me parece mal porque ella no tiene que pedir perdón por mí; si acaso tiene que pedir perdón por el Gobierno, no por el resto de los españoles", ha explicado Cantera en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Eso sí, ha elogiado el "cambio de postura" del Ministerio de Defensa con respecto a este asunto y ha pedido que las disculpas pronunciadas por Cospedal también salgan de boca del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Espero que después de una investigación, ya con el dictamen sea el presidente el que pida perdón a las víctimas. El perdón se lo tiene que pedir a los familiares y luego al resto de la sociedad por cómo se ha gestionado este asunto", ha afirmado.

TRILLO "SOBRA"

Cantera no se ha mostrado partidaria de que el exministro de Defensa Federico Trillo comparezca también en el Congreso por su gestión del accidente, ya que ya lo hizo después de la tragedia y "lo único que ha hecho ha sido mancillar" el Parlamento "con sus mentiras".

"Creo que sobra. Preferiría que no pusiera un pie en esta casa, pero si las víctimas lo demandan, yo estoy con ellos", ha manifestado la excomandante del Ejército.