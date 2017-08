VÍDEO CIUDADANOS SUGIERE QUE RAJOY TENDRÍA QUE ADELANTAR LAS ELECCIONES PARA CONCURRIR A OTRO MANDATO SI SE LIMITAN POR LEY

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 686451665 ). El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendría que adelantar las elecciones para poder concurrir a un nuevo mandato en caso de que se apruebe su limitación por ley.

En una entrevista con Servimedia, explicó que la intención de Ciudadanos es incluir en la Ley del Gobierno una nueva causa de inelegibilidad del presidente, que sería haber ejercido ya ese cargo durante dos años o dos mandatos.

Ciudadanos considera que ese límite es “sano” y pretende impulsar la reforma legal en el próximo periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados para intentar que esté aprobada antes de final de año.

Si se aprobara esa reforma en los términos pretendidos por Ciudadanos, explicó Villegas, Rajoy solo podría concurrir a un nuevo mandato en caso de no haber cumplido los ocho años en el cargo. “Si convoca (las elecciones) antes de ocho años para volver a ser presidente, es un margen que le corresponderá” a él y que los electores tendrían que juzgar, añadió.

ELIMINAR AFORAMIENTOS

Villegas dejó claro que no es “problema” de Ciudadanos si el PP quiere o no regenerarse, pero sí insistió en que buscarán la mayoría necesaria para sacar adelante esa reforma, a la que la formación popular se comprometió en el acuerdo de investidura.

Además, recordó, el propio Rajoy dijo públicamente que le pareció “muy bien” la autolimitación de ocho años que se puso su antecesor José María Aznar. “Si ahora reniega de lo que dijo en su momento y de lo que firmó con nosotros, los españoles tendrán que juzgarlo en las urnas”.

Ciudadanos quiere impulsar también la reforma “puntual y exprés” de la Constitución para eliminar los aforamientos de políticos, y dado que otros partidos están de acuerdo Villegas no cree que haya problema en sacarlo adelante.

Otra reforma pendiente es de la de los organismos reguladores, con un acuerdo cerrado “hace meses” entre el Gobierno y Ciudadanos, pero a la espera de que el PSOE “se pueda sumar” una vez superadas sus primarias y su congreso.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso