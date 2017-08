Units per Avançar abre la puerta a una confluencia del "catalanismo centrado"

Units per Avançar (Unidos para avanzar), formación heredera de la extinta Unió Democràtica, está dispuesta a confluir en una fórmula unitaria que agrupe a fuerzas del "catalanismo centrado" si tras el referéndum previsto para el 1 de octubre persiste el "conflicto" y está en riesgo la "convivencia" en Cataluña.

En declaraciones a Efe, el profesor de Esade y portavoz de Units per Avançar, Carlos Losada, ha remarcado que, si el Govern gestiona "con responsabilidad" el escenario posterior al 1-O y convoca elecciones autonómicas sin buscar más "choques" con el Estado, "no habrá una coyuntura favorable a la confluencia" de fuerzas del catalanismo moderado y será preferible que cada una se presente por separado para preservar así sus respectivos perfiles ideológicos.

En cambio, si a partir del 2 de octubre en Cataluña se vive una situación "límite" que ponga en peligro "aspectos básicos de la convivencia", según Losada, Units per Avançar estará "abierta" a participar en una "plataforma común" con otras formaciones centristas que defiendan una "tercera vía" entre el independentismo y el inmovilismo.

Desde el pasado mes de noviembre, cuadros de la antigua Unió y personas de la órbita socialista trabajan conjuntamente dentro de la plataforma Portes Obertes del Catalanisme, en la que también se ha implicado Losada.

De hecho, algunos ven en Portes Obertes del Catalanisme el posible embrión de una colaboración electoral entre el PSC y estos sectores no independentistas de la antigua CiU.

En paralelo, en los últimos meses han surgido otras plataformas que buscan recomponer el espacio del catalanismo no independentista quebrado tras la ruptura de CiU y la desaparición de Unió, como los liberales de Lliures, encabezados por el exdirigente de CDC Antoni Fernández Teixidó y el exdiputado de Unió Roger Montañola.

Los planes de Units per Avançar no pasan inicialmente por confluir con otras formaciones, pero si el Govern administra el día después del 1-O "sin contar con los que no vayan a votar o los que voten 'no' a la independencia", según Losada, se puede generar una situación de "emergencia" que haga necesario unir fuerzas.

"En ese caso, estaremos abiertos a buscar una solución conjunta", ha señalado Losada, que no obstante ha querido marcar distancias con Lliures.

Losada ha negado que Units per Avançar, nacida por el impulso del Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll Alentorn (INECHA), la antigua fundación del partido que lideraba Josep Antoni Duran Lleida, pueda definirse como una "Unió refundada".

Units per Avançar, que a finales de octubre tiene previsto celebrar su primera convención, asume el "catalanismo humanista, el personalismo y el europeísmo" de los democristianos, pero a la vez pretende ampliar sus fronteras ideológicas hasta el centroizquierda.

"En algunos aspectos, Unió se situaba en posiciones más conservadoras. Nosotros defendemos una combinación equilibrada de flexibilidad económica y protección social. No somos partidarios de una sociedad subsidiada, pero sí creemos que hay que corregir los desequilibrios que produce el mercado", ha argumentado.

Losada, que en la consulta del 9N votó 'sí-no' ('sí' a un Estado para Cataluña y 'no' a que ese Estado fuese independiente), ha dicho que personalmente no prevé participar en el referéndum del 1-O, porque esta cita "aporta más conflictos que soluciones" y "no se dan las garantías democráticas" exigidas por la comunidad internacional.

No obstante, a su juicio, el Gobierno central "debería poner encima de la mesa una propuesta" para Cataluña, ya que el simple "fracaso del proceso soberanista no hará bueno al unionismo".