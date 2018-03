Tejerina: "La salud del Estado de Derecho está en el artículo 155 porque la vía unilateral es un callejón sin salida"

Las palabras de Tejerina en Alicante, durante la celebración de un foro sobre agua y cambio climático, llegan después de que la Policía alemana detuviera este domingo al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando regresaba a Bélgica desde Finalandia.

"Como ejemplo de la salud del Estado de Derecho está la aplicación del artículo 155. A partir de su aplicación, el independentismo sabe que la vía unilateral es un callejón sin salida que acaba en la aplicación del 155; al independentismo no se le vence con concesiones sino con la aplicación del Estado de Derecho", ha manifestado Tejerina en su intervención y ha subrayado no supone que el "problema" catalán "se ha resuelto".

Asimismo, ha considerado que la semana pasada en Cataluña se intentaron "investiduras inverosímiles, con absoluta falta de transparencia", pero ha enfatizado que "al menos se han dejado claras las reglas del juego, dentro de las cuales el independentismo podrá moverse".

Y ha opinado que el PP, con la aplicación del 155, "no sé si habrá sacado mucho o poco rédito electoral, más bien poco". No obstante, ha apuntado que su aplicación no es lo que se busca, y ha precisado que el objetivo del PP es "España por encima de todo", incluso de los intereses partidistas. "Por lo menos nos tienen que permitir reconocer la victoria frente al desafío independentista", ha sostenido.

"Había dos partes enfrentadas: La nación española, como única para que no haya confusión, y nuestra democracia, y, por el otro lado, los independentistas, que en su ceguera no saben ver qué parte de la riqueza de Cataluña o de cualquier otra parte de España, lo es por su pertenencia un todo", ha relatado.