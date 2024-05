El canto a la naturaleza de ‘UniVerse: A Dark Crystal Odyssey’, de Wayne McGregor, se estrena en España en Madrid en Danza

El estreno en España de UniVerse: A Dark Crystal Odyssey, de la Company Wayne McGregor (Teatros del Canal, 15 y 16 de mayo) destaca en la segunda semana del Festival Internacional Madrid en Danza, organizado por la Comunidad de Madrid. Además, la coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker estrena en la Comunidad de Madrid EXIT ABOVE: after the tempest, y se presentarán tres montajes del flamenco más radical: La Reina del Metal de Vanesa Aibar y Enric Monfort, Verso libre de María Moreno y Las Alegrías de Paula Quintana. Madrid en Danza se celebra hasta el 26 de mayo con un programa de 22 espectáculos que se exhiben en la capital y en otras siete localidades de la Comunidad bajo la dirección artística de la coreógrafa y bailarina Blanca Li. 22 compañías (4 internacionales, 9 de la Comunidad de Madrid y el resto de Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y Navarra) actúan en este festival, el más longevo e importante del género en España. Aunque se inspira en la recordada película El cristal oscuro de Jim Henson (el creador de los Teleñecos), UniVerse: A Dark Crystal Odyssey, el más reciente espectáculo del multipremiado coreógrafo británico Wayne McGregor, no es una traslación del universo fantástico del filme sino una inspiración que McGregor toma para pensar sobre un planeta, la tierra, enfermo, y la crisis climática actual, que necesita urgentemente, según entiende, una curación. Apoyado en poderosas imágenes, un sonido envolvente y una tecnología inmersiva de última generación, UniVerse: A Dark Crystal Odyssey evoca la idea de que la humanidad y la naturaleza son inseparables y se pregunta cómo pueden volver a unirse para estar completas. Anne Teresa De Keersmaeker estrenará el 19 de mayo en Teatros del Canal EXIT ABOVE: after the tempest, con música de Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin. La coreógrafa belga (Malinas, 1960), al frente de su compañía Rosas que creó en 1983, vuelve sobre sus pasos con este montaje a las raíces de la danza, de la música pop, el blues y sus misteriosas notas azules, aquellas que entremezclan tristeza y alegría. El punto de partida es la canción Walking blues del legendario artista de blues Robert Johnson; aunque el viaje se remonta a Der Wanderer de Schubert, el autor de canciones más conocido del siglo XIX. Meskerem Mees, cantante flamenco de raíces etíopes, compondrá una serie de variaciones, permutaciones y otras adaptaciones de canciones ambulantes, junto con Jean-Marie Aerts, el arquitecto del sonido de TC Matic, la fabulosa formación de rock belga de los 80, y con el bailarín y guitarrista Carlos Garbin.