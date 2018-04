Sabrià pide al PSC que rectifique su apoyo al 155 si quiere acuerdos con ERC

El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido al PSC que "rectifique" su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución si quiere alcanzar acuerdos con los republicanos, si bien ha considerado como "positivo" el tono de las últimas intervenciones de los socialistas catalanes.

Después de que esta semana el grupo parlamentario que encabeza Miquel Iceta se desmarcara de la propuesta de Ciudadanos de pedir la dimisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, y el portavoz adjunto del PSC en la cámara catalana, Ferran Pedret, asegurase que "empatiza con el sufrimiento" en las filas independentistas, Sabrià ha dicho ver en estos gestos un "principio de deshielo".

"Algún pasito se ha dado en los últimos días", ha afirmado en declaraciones a Efe Sabrià, haciéndose eco de la predisposición de Iceta a abrir espacios de diálogo, pero ha dejado claro que, para poder hablar de reconciliación, el PSC debería dar "un paso más".

"Les pedimos una rectificación muy clara, porque ellos son copartícipes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin esta rectificación, no podemos llegar a acuerdos con ellos en ningún caso", ha remarcado.

Los guiños de los socialistas catalanes a favor del diálogo en las últimas semanas, ha advertido, "no podrán dar lugar a nada más si no se desmarcan y admiten que ha sido un error ponerse al lado del 155, que avala toda la represión que hemos tenido hasta ahora. Si no son capaces de dar este paso, será muy difícil".

Sabrià ha reprochado, además, a los diputados socialistas su "error de bulto" al no haberse "girado" para saludar desde sus escaños a los familiares de los "presos políticos" que asistieron desde la tribunal de invitados al pleno del pasado sábado.

Asimismo, ha abogado por un acercamiento a aquellos votantes socialistas que "se avergüenzan de todo lo que ha hecho el PSC" en apoyo del 155, que "se sintieron agredidos" por las cargas policiales del 1-O y que "no entienden la represión".

Por otra parte, sobre la propuesta lanzada por el líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, de formar un gobierno "de independientes y transversal con personalidades de referencia", Sabrià ha recordado que JxCat y ERC ya han suscrito un plan de gobierno "muy de izquierdas", que los comunes deberían valorar.

Sabrià ha apostado por formar un "gobierno republicano muy abierto y capaz de llegar a muchísimos acuerdos con los comunes", en paralelo a la configuración del "frente amplio" impulsado por Roger Torrent, "en contra de la represión y el 155".