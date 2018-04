SÁNCHEZ NO DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que los socialistas no descartan presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero advirtió de que los “números” parlamentarios en el Congreso son “muy distintos” a los de la Asamblea de Madrid.



“Nosotros no descartamos una moción de censura a Rajoy; es evidente que los números en la política española son muy distintos a los de la Asamblea de Madrid, pero no la descartamos”, manifestó.

Sin embargo, acto seguido indicó que “la moción de censura que planteé a Rajoy fue el debate de investidura fallida de 2016”, en respuesta a Pablo Iglesias, que hoy, una vez más, le pidió que presente una moción porque Podemos ahora sí le apoyaría como presidente del Ejecutivo.

Así lo dijo en una entrevista con los directores de los económicos ‘Cinco Días’ y ‘El Economista’ recogida por Servimedia, al vincular la situación del Partido Popular en Madrid con el caso de Cristina Cifuentes con la duración de Rajoy y la actual legislatura.

Sánchez recordó que en Madrid han presentado la moción de censura contra Cifuentes porque como líderes de la oposición tenían que hacerlo para recuperar la “normalidad” en una región donde se ha visto una “catarata de casos de corrupción”.

En concreto, sobre el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sánchez dijo que tras las últimas informaciones “cada minuto, cada segundo que pasa queda más claro que Cifuentes no acabó ese máster, y el PSOE va a intentar que no acabe como presidenta de la Comunidad esta legislatura”.

Así, lanzó el órdago a Ciudadanos, partido que sustenta el Gobierno de Cifuentes, porque “la clave es que todos asumamos nuestras responsabilidad y pasar de las palabras a los hechos”.



