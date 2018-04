Robles (PSOE) sospecha que Cifuentes no ha aclarado las dudas sobre su máster porque no puede y le invita a dimitir

"Sinceramente, cuando no las ha dado hasta ahora es porque no tiene nada que explicar y a nosotros nos merece toda la credibilidad las noticias que están apareciendo" sobre el currículum de Cifuentes, después de que 'eldiario.es' publicara que la dirigente madrileña obtuvo ese máster con notas falsificadas, pues no habría aprobado una de las asignaturas ni presentado el trabajo de fin de máster.

Robles ha subrayado que a los políticos se les debe exigir "responsabilidad, transparencia" y que sean capaces de "dar exsplicaciones sobre aquellas cuestiones que surgen a la luz pública". Sin embargo, en el caso que atañe a Cifuentes, cree que se está "amparando en la oscuridad para no explicar lo que ha ocurrido con el máster".

Tras recordar que en otros países europeos hay dirigentes políticos que han dimitido cuando se ha descubierto que han falseado su currículum, Robles ha advertido a Cifuentes de que "cuando se publican unas noticias tan absolutamente detalladas, cualquier minuto que pasa sin dar explicaciones lo que hace es generar más la duda".

"Y en política --ha abundado-- es muy importante la credibilidad. A veces no es tan importante el estar diciendo la verdad o no, que lo es, como el generar dudas".

Por eso, ha invitado a Cifuentes a que, si "no es capaz de ser transparente, lo mejor que puede hacer es dimitir y retirarse de la vida política".