Rivera asistirá a la manifestación de la España vacía de este domingo en Madrid

Así lo ha anunciado este lunes durante un coloquio mantenido con la candidata de su partido al Congreso de los Diputados, María Ángeles Rosado, en su localidad de residencia, Sayatón (Guadalajara), de apenas medio centenar de habitantes.

Rivera se ha comprometido con Rosado a hacer de la despoblación un "asunto de Estado" e impulsar un pacto a todos los niveles de la administración para combatir este extremo.

ROSADO LAMENTA LA "FALTA DE OPORTUNIDADES"

La candidata de Cs por la provincia de Guadalajara, de su lado, ha hecho una retrospectiva al inicio del coloquio en el que ha explicado la razón que le llevó a dedicarse al sector primario y a la vocación política.

Tras casarse, se dedicó a la agricultura primero por pasión, y después por la "falta de oportunidades laborales" en un pueblo como Sayatón.

"Cuando eres autónoma puedes organizarte, por eso nos dedicamos los dos de manera profesional. Tenemos 370 hectáreas, sólo 20 son nuestras y el resto arrendadas a pequeños propietarios", ha detallado.

Con todo, ha dado las gracias a Rivera por "salir a buscar en la sociedad civil" a candidatos cuyo talento se sumará al partido "sin pedir el carné" de Ciudadanos.

Entre otros problemas, Rosado ha hablado con Rivera del sistema educativo. Así, ha dicho, sus hijos van a Pastrana a la localidad, algo que es "asumible", pero sí ha puesto el acento en la ausencia de servicio de Pediatría.

Aunque los médicos de familia que atienden la zona son "muy profesionales", ha alertado de que este sector no está acostumbrados a atender a niños pequeños, por lo que si algún pequeño tiene un problema grave, es casi obligatorio ir al hospital de Guadalajara.

El transporte es otro problema, ya que esta zona "está totalmente aislada" y cuenta con muchos problemas para poder acceder a servicios.

Las nuevas tecnologías son una oportunidad que, según Rosado, habría que aprovecharse como gancho para que las empresas puedan instalarse.

Si alguien tiene ganado, ha lamentado, "no puede montar una quesería porque no puede poner su producto en el mercado. Una farmacia y un bar son "los únicos servicios" que tiene Sayatón, tal y como ha apuntado.

RIVERA MUESTRA SU "ORGULLO"

Rivera ha replicado poniendo en valor el papel de Rosado, asegurando que es "un orgullo" contar con gente como ella.

"Tu carné no es el de Ciudadanos, es el de ciudadana. Cuando supe que aceptabas la candidatura me hizo ilusión, por eso he querido venir a conocerte", le ha dicho a micrófono abierto.

En este punto, ha preguntado directamente a Rosado sobre las problemáticas que se sufren en la España despoblada. Rivera ha querido recordar que tiene que ser "un asunto de Estado", no sólo de partido o de ideología.

"Creo que se ha hablado mucho tiempo de despoblación mientras se ha seguido despoblando el país. Creo que hay que tomárselo en serio", ha dicho, apelando a un Pacto de Estado que incluya a Gobierno, autonomías y ayuntamientos, pero también de la mano de la Unión Europea.

Ese plan, que se presentará en unos días, vendrá con al menos tres ejes. El primero, una rebaja fiscal del IRPF del 60%, algo "fundamental", para que quien apueste por su pueblo no tenga cargas"; el segundo mimbre iría a parar a una tarifa plana para autónomos de 30 euros para todas las mujeres que trabajan en el campo; y por último la supresión del impuesto de sucesiones para terrenos agrarios.

Pero un cuarto pilar, ha dicho, pasa por apuntalar la tecnología en los pueblos, algo que será "fundamental" dentro de ese plan nacional que prepara Ciudadanos.

"Me consta que mucha gente se quedaría en su pueblo si pudiera, y tenemos que poner una alfombra roja a la gente que se quiere quedar en su tierra", ha enfatizado Rivera.

Es el 53% del territorio nacional el que está "vacío", por lo que en esta campaña "hay que aprovechar para concienciar a toda la sociedad española de que éste es un asunto de Estado".

Para Rivera, "España ha de ser un país de ciudadanos libres e iguales y para eso queda mucho camino".

"SOIS HÉROES"

En su opinión, la gente que se queda en las zonas rurales son "héroes y heroínas", como es el caso de Rosado. Por ello, este país debe de ser una tierra "que acabe con los obstáculos" para estos ciudadanos.

Ha dicho además que está dispuesto a debatir con otros líderes políticos, pero siempre "sin mirar a otro lado".

Las medidas que promueve Ciudadanos, tal y como ha resaltado, ya se están poniendo en marcha en Andalucía gracias a la acción de su formación. Ahora, la intención es "extender a toda España" este tipo de iniciativas.