Rivera insiste en que es "más útil" 'acorralar' a Rajoy por Gürtel en la comisión del PP que en el Pleno del Congreso

En rueda de prensa en el Congreso, Rivera no ha querido desvelar si Ciudadanos rechazará o se abstendrá cuando el debate sobre su comparecencia en el hemiciclo llegue a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones. Tan sólo se ha limitado a reiterar que no la apoyarán y a decir que es el PNV el que puede inclinar la balanza ha uno u otro lado.

Sin embargo, los nacionalistas vascos sólo serán clave para la comparecencia de Rajoy en un Pleno si Ciudadanos rechaza esa solicitud. En cambio, si Ciudadanos acaba absteniéndose, la petición de PSOE y Unidos Podemos para que Rajoy dé cuenta en el hemiciclo sobre los casos de corrupción en el PP saldrá adelante.

Rivera ha justificado su posición en que considera que "lo más idóneo e inteligente, pero también "lo más incómodo" para el presidente sería que acuda a la que ha denominado comisión del "caso PP", donde, bajo juramento de decir la verdad, deberá enfrentarse a un "careo" con los distintos grupos parlamentarios.

EN EL PLENO SÓLO HARÁ UN "MITIN"

Según ha recalcado, en el Pleno del Congreso el presidente se centrará en hacer un "mitin" sin límite de tiempo y donde, ha dicho, "hablará de todo, es decir, de empleo, Europa o Venezuela, menos de corrupción". A su juicio, celebrar esa sesión no aportará "nada nuevo" porque, sólo servirá para evidenciar lo que ya se sabe: "que en el PP hay mucha corrupción".

En este sentido, Rivera ha aprovechado para criticar el "cambio de criterio" del PSOE, que hace unos meses defendía la presencia de Rajoy en la citada comisión de investigación y no en el Pleno, y le recriminado que se esté "podemizando" en lugar de tomar decisiones "autónomas".