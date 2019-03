Representantes institucionales y políticos de Navarra respaldan la manifestación contra la sentencia del caso Alsasua

Entre los asistentes se encontraban la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana; el vicepresidente primero del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el alcalde de Alsasua, Javier Ollo; y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. También han estado presentes representantes de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha explicado que el Ejecutivo foral "ha querido estar aquí para mostrar su apoyo al pueblo de Alsasua porque creemos que desde octubre de 2016 ha sido un pueblo no muy bien tratado y en ocasiones que se ha maltratado", algo que "no se puede permitir".

Solana ha destacado que el Gobierno de Navarra "viene pidiendo hace mucho tiempo justicia y proporcionalidad". Asimismo, ha recalcado que "condenamos en un primer momento y seguimos condenando lo que sucedió en aquella noche de octubre de 2016 en Alsasua". "Una agresión que no debería haber sido y que no se puede justificar y que el Gobierno de Navarra condenó", ha resaltado Solana que, a su vez, ha criticado "la falta de proporcionalidad en este caso". "No puede ser que la justicia se aplique en función del código postal", ha añadido.

"Dijimos entonces que no se podía considerar terrorismo y después lo ha dicho la propia Audiencia Nacional", ha remarcado la portavoz del Ejecutivo foral que ha opinado que "tenía que haber sido una cuestión juzgada en Navarra y nunca tendría que haber salido de aquí". "Este pleito salió y como consecuencia estamos donde estamos", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, ha destacado que "estamos hoy aquí para defender la proporcionalidad de la justicia". "Los hechos fueron instruidos y juzgados por la Audiencia Nacional cuando siempre hemos defendido que fueran juzgados por parte del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, que fue el que en un primer momento asumió el caso", ha indicado.

Así, ha reclamado la "proporcionalidad, nunca la impunidad" y ha recordado que, tanto él como alcalde como el Ayuntamiento de Alsasua, "siempre" ha rechazado los hechos. "Haber tratado y juzgado estos hechos como terrorismo" fue "un despropósito", ha remarcado.

Igualmente, ha reivindicado "la verdadera imagen de Alsasua que ha sido maltratada por parte de algunas fuerzas políticas". Frente a ello, ha defendido una imagen de Alsasua como un pueblo "plural, diverso, con muchísimas ideologías pero que queremos vivir en convivencia y siempre en paz y libertad".

Finalmente, el vicepresidente primero del Parlamento de Navarra y portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, ha considerado que "este caso está fuera de toda lógica y todo lugar". "Siguen jóvenes en prisión desde hace casi tres años", ha señalado Hualde que ha considerado que "estamos hablando de una vulneración flagrante de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y del principio de proporcionalidad de las penas".

Hualde ha enmarcado su presencia en calidad de vicepresidente primero de la Cámara foral y "en representación de la mayoría social y política de Navarra".