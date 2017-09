Rajoy justifica los registros en la Generalitat porque son por orden de un juez para que se cumpla la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado este miércoles los registros que se han producido en sedes de la Generalitat en el marco de la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre, ya que, según ha dicho, "se ha hecho por decisión del juez" y cualquier democracia tiene "obligación" de acatar lo que diga uno de los tres poderes del Estado. Según ha añadido, se trata de una investigación que se hace para que se "cumpla la ley" y lo seguirán haciendo "hasta el final".

Así ha respondido al diputado de ERC, Gabriel Rufián, que ha cargado duramente contra esos registros en Cataluña y con la detención de cargos electos en Cataluña "simplemente por sus ideas". "Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Le pido y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y con alevosía, y sepa tanto usted como sus lacayos que por cada uno de nosotros, por cada uno que detenga, hay cientos que están dispuestos a hacerlo", ha advertido.

Rufián ha emplazado al Ejecutivo del PP a respetar el "mandato inequívocamente popular" que, según ha dicho, tienen "detrás". "Sepa que la voluntad del pueblo de Cataluña es imparable", ha enfatizado, antes de abandonar el hemiciclo junto a otros diputados de ERC en señal de protesta por esos registros en consejerías del Gobierno catalán. "Marchamos a apoyar a nuestros amigos", ha exclamado.

Tras pedir a Rajoy que no les dé lecciones de constitucionalismo, el diputado republicano ha acusado al presidente del Gobierno de una "persecución" a más de 700 alcaldes independentistas y que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se "vanaglorie" de incautar "peligrosos carteles independentistas cuando se olvida de 40.000 millones de euros robados en el rescate bancario".

RAJOY: "LO SEGUIREMOS HACIENDO HASTA EL FINAL"

Rajoy ha afirmado rotundo que el Gobierno está haciendo "lo que tiene que hacer" y "cumpliendo con su obligación". Es más, ha dicho que lo seguirán haciendo "hasta el final". "No le voy a explicar a usted lo que es el Estado de Derecho. Ni lo sabe ni tienen ningún interés. Le trae sin cuidado", ha aseverado, para subrayar que la Guardia Civil está entrando en sedes de la Generalitat por decisión de un juez

También ha subrayado que están actuando con "proporcionalidad" después de "las cosas" que han visto en las últimas fechas en Cataluña, como la sesión en el Parlamento catalán de los días 6 y 7 de septiembre para convocar el referéndum, "liquidar" la Constitución, "inventar una nueva legalidad" con la llamada Ley de Transitoriedad. A su entender, son actuaciones de "máxima gravedad" porque "pasaron por encima de todos los trámites propios de una democracia".

Dicho esto, ha recalcado que el Estado de Derecho va a seguir "funcionando" porque están haciendo lo que tienen que hacer y cumpliendo con su obligación, de forma que se cumpla la ley. Es más, ha dicho a ERC que mientras sigan "empecinados" en sus "errores" y se salten la ley, será peor para todos.

Rajoy también ha reprochado a Rufián que hable de "amenazas" ante los "atentados a los derechos individuales" que están sufriendo alcaldes, policías o funcionarios catalanes que no apoyan el referéndum. "Aprovecho para pedirle que cesen sus amenazas y de sus socios de la CUP", ha demandado el jefe del Ejecutivo.

Tras el debate parlamentario, Rajoy ha dicho en los pasillos del Congreso que no va a entrar en polémica con Rufián y ha insistido en que "lo importante", y lo que debe "preocupar", es lo que sucede en Cataluña: "Un intento de liquidar la Constitución y el Estatuto de Cataluña, unos plenos del Parlament que fueron un ejemplo de lo que nunca se debe hacer, y saltarse la ley --ha dicho--. Aquí se está atropellando los derechos de todos".

NINGÚN PAÍS DEMOCRÁTICO ACEPTARÍA ESTE DESAFÍO

En ese contexto, ha subrayado que "lógicamente el Estado tiene que reaccionar" porque "no hay ningún Estado democrático del mundo que acepte lo que hacen estas personas".

Rajoy ha concluido pidiendo a Puigdemont una rectificación y la vuelta a "la normalidad y el sentido común" porque el referéndum del 1 de octubre "no se puede celebrar" y porque "esta dinámica no conduce a nada". "Lo único que le pido es que cumpla la ley, todos tenemos la obligación, y desde luego con más razón los gobernantes".

"Si en España no se cumple al ley, habrá injusticia, arbitrariedad, y la ley del más fuerte, y eso no lo podemos aceptar --ha subrayado--. Creo que lo que dice el sentido común es que se dé marcha atrás porque esto no conduce a nada".