Tras el reciente lanzamiento de «Two For His Heels» y «Heavy Rain«, BMG publicaba el jueves 2 de mayo el tercer adelanto del álbum de Richard Hawley, «Prism In Jeans«. Se trata del último single de su nuevo disco «In This City They Call You Love», que se publicará el 31 de mayo.

«Prism In Jeans» es ya un clásico de Hawley, una canción elegante y realizada desde lo más profundo del corazón, inspirada por el fantasmagórico sonido del rock and roll transatlántico antes de que los Beatles marcaran el comienzo de la era del rock.

«Me encanta la música de esa época anterior a los Beatles. Los Tornados Telstar y The Shadows«, dice Richard. «Esa especie de mundo lejano. Siempre me ha gustado esa época, tanto si mola como si no. Como canción, trata de alguien que es como un arco iris en un espacio muy reducido. Un Prism In Jeans«.