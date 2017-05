Puig y Sánchez hablan por teléfono en un "buen tono" y "absolutamente cordial" tras la victoria en las primarias

La llamada se ha producido en la tarde de este miércoles y supone la respuesta de Sánchez a Puig tras el mensaje que el presidente valenciano le envió para felicitarle por su victoria en las primarias celebradas el pasado domingo, en las que Sánchez superó a Susana Díaz y Patxi López.

En la mañana de este miércoles, Puig ha comentado que todavía no había tenido la oportunidad de hablar con Sánchez y ha apuntado que creía que "él ahora tiene mucho trabajo y no hay ninguna urgencia, no tengo ninguna urgencia".

A preguntas de los periodistas sobre si su apoyo durante el proceso de primarias a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, le hará perder de cara al Congreso Nacional del PSPV, ha señalado que el congreso de la Comunitat Valenciana tiene como referencia "la Comunitat Valenciana".

Finalmente, Pedro Sánchez ha llamado a Ximo Puig hacia las 20.00 horas y han mantenido una charla "absolutamente cordial" que el barón socialista valenciano ha agradecido.