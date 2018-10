Podemos ve "positivo" que 'los comunes' tengan "distintas sensibilidades" pero evita comentar su apuesta soberanista

"Yo no lo he leído, con lo cual no puedo hacer una valoración. Lo que me consta es que el espacio de 'los comunes' es un espacio plural en el que hay distintas sensibilidades y es algo que hemos valorado como muy positivo", ha explicado en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada la respecto.

Según Belarra, Podemos considera que es "una riqueza" que precisamente "en un lugar como Cataluña, en el que tan crispados están los ánimos", exista un "espacio plural" que tenga claro que lo fundamental es "mejorar la vida de la gente y defender la solución de los problemas políticos de manera democrática".

"AL MARGEN DE MATICES, ES UN PROYECTO COMPARTIDO"

De este modo, la dirigente del partido morado ha defendido que, "al margen de posibles matices o de poner el foco en lugares más particulares", Catalunya en Comú es un "proyecto político compartido" y en Podemos están "orgullosos de ello".

No obstante, el lanzamiento de la plataforma 'Un nou futur en comú' por parte del sector de los comunes liderado por la portavoz en el Parlamento catalán, Elisenda Alamany, ya ha tenido sus primeras consecuencias en el espacio político catalán en el que se integra Podemos.

Así, la presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú, Jèssica Albiach, cesó este lunes por "pérdida de confianza" al coordinador del grupo, Marc Grau, una persona próxima a Alamany. No obstante, Albiach aseguró que "en ningún caso, este cese se ha realizado por ninguna discrepancia política".