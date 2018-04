Podemos pide que Cifuentes dimita porque "ya nadie la cree" y daña lo público

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dimita porque "ya nadie la cree" y su continuidad en la Presidencia "daña a lo público" y la educación por las supuestas irregularidades en su máster.

"Usted no presentó nunca ni defendió un Trabajo Fin de Máster", ha aseverado la portavoz de la formación morada, que ha asegurado que los documentos sobre el máster de la Universidad Rey Juan Carlos presentados hoy por la presidenta regional en el pleno extraordinario "no prueban absolutamente nada".

Ruiz-Huerta ha dicho que apoya la comisión de investigación propuesta hoy por Ciudadanos, pero ha añadido que para ello "no hace falta" seguir manteniendo a Cifuentes como presidenta y ha preguntado al partido naranja si volvería a aceptar al PP como regeneración si algunos consejeros buscasen sustituirla.

"¿Dónde está su TFM señora Cifuentes, dónde está?", ha exclamado Ruiz-Huerta, que ha asegurado que la carrera política de la presidenta "ha terminado" y le ha pedido que "ahorre el desprestigio que hace a las instituciones que usted permanezca en el cargo ni un minuto más".

La portavoz de Podemos se ha preguntado por qué Cifuentes, que aseguró que no tenía el trabajo fin de máster debido a una mudanza, no pidió una copia a la URJC y ha añadido que esperaba que, en las primeras vacaciones que la presidenta se ha tomado desde que asumió el cargo, le hubiese dado tiempo a presentar "un trabajillo".

Podemos ha ido desgranando las supuestas irregularidades en la obtención del máster como el cambio en dos asignaturas de 'no presentado' a 'notable', ha preguntado en qué momento defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) y se ha referido también a la "chapuza" del acta de evaluación, que según El Confidencial contiene dos firmas falsificadas.

"En la retahíla de documentos que no muestran absolutamente nada no nos ha enseñado esta famosa acta, ¿por qué no nos lo ha enseñado en el día de hoy? Porque usted nunca presentó ni defendió el TFM", ha asegurado la parlamentaria.

Ruiz-Huerta ha defendido que el máster de Cifuentes muestra la naturaleza del PP, a su juicio un partido "corrupto hasta la médula" donde "no hay regeneración ni mirlos blancos" y ha recalcado que la ciudadanía no creerá a la dirigente autonómica cuando diga que no amañó contratos o que desconocía la presunta financiación irregular.