Pablo Iglesias dice que le "hubiera gustado conseguir más" en el acuerdo con Sánchez para los Presupuestos

"Claro que me hubiera gustado conseguir más en ese acuerdo con el Gobierno, pero en política no eres lo que pones en tu programa, eres lo que consigues", ha indicado Iglesias este domingo durante su intervención en el debate titulado 'Sur o no sur. Frente a la Europa de los 'lobbies', democracia'.

En este sentido, ha añadido que llevar al PSOE "al lugar en el que está ahora, pactando lo que está pactando, no ha sido fácil". "Nos hemos dejado muchas plumas, dimos los pasos necesarios para estar donde estamos ahora", ha explicado.

Para Iglesias, el salario mínimo de 900 euros, el poder de los ayuntamientos para regular el mercado del alquiler o la subida en la dependencia, entre otros puntos que aparecen en el acuerdo con el PSOE, lo han conseguido por "decir no en su momento al pacto de Rivera con Sánchez".

"Hubo números para hacer una moción de censura. Ahora toca ganar esos números para lograr convertir este acuerdo en unos Presupuestos Generales y para eso hay que hacer política y enfrentarse a los reaccionarios", ha concluido el líder de la formación morada.