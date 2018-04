PSOE y Ciudadanos instan a que haya dimisión o fecha de moción contra Cifuentes antes del Dos de Mayo

Así lo han expuesto ambas formaciones en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, antes de la celebración del Pleno.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afeado a PP que estén "más preocupados por proteger a Cifuentes" que "en tomar medidas" y ha recordado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, "cada día que pasa", es un día menos que tiene para tomar decisiones. "No se explica cómo se le pone por delante de los madrileños y pone en riesgo el Gobierno de la Comunidad por protegerla, supongo porque sabe mucho", ha añadido.

Así, Aguado, preguntado sobre la fecha de la moción de censura ha señalado que la convoca la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, y que "es el PP el que decide cuando convocar esa moción y fijar ese plazo".

"Esperamos que sea hoy su dimisión y me temo que van a durar hasta el último día. Espero que fuera antes del Dos de Mayo, no me gustaría tener que llegar al Dos de Mayo y celebrar el día de los madrileños con este asunto bochornoso y espero que dimita antes de que llegue esa situación", ha solicitado el portavoz de Ciudadanos.

Además, Aguado ha vuelto a insistir en que "a día de hoy" no cierran la puerta a una moción, aunque esperan que el PP tome antes una decisión, y si no lo hace, se reunirán con los socialistas para dirimir esta cuestión.

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha señalado que "hay una alarma social que está pidiendo con seriedad que se aborden los problemas de la Comunidad", y la solución, a su parecer, "es hablar de una moción y que se debata en el Pleno fijando la fecha ya con fidelidad".

Al ser preguntado sobre una reunión con Ciudadanos, Gabilondo ha explicado que la prioridad de la formación naranja es esperar a ver si la dirigente madrileña dimite, y, en caso contrario, hablarían con los socialistas.

"Subrayo que la presidenta debería proponer una fecha razonable para todos y facilitar el trabajo. Me parece razonable que para el Dos de Mayo este asunto ya esté dirimido", le ha lanzado el portavoz del PSOE a la presidenta de la Cámara regional.

"ESPERAR A LA JUSTICIA"

Por último, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha incidido en que el caso máster es la Justicia la que tiene que dilucidar lo ocurrido, con "esos errores administrativos obvios". A su juicio, es "de sentido común", esperar a que la Justicia "diga lo que ha pasado" y "no se tomen decisiones antes de que se sepa lo que ha sucedido".

Además, ha reiterado que la fecha del Pleno para debate de la moción de censura la puede elegir la presidenta de la Cámara 48 horas antes con antelación hasta el 7 de mayo, al tiempo que ha señalado que no está haciendo un "uso partidista" de sus competencias.

Por otro lado, Ossorio ha señalado que la presidenta autonómica debe estar en la celebración del Dos de Mayo, porque "ha hecho una gran labor de Gobierno" y que "tiene muchos proyectos para el futuro".