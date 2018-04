EL PSOE DICE QUE “NO ES COMPARABLE” EL CASO DE FRANCO CON EL DE CIFUENTES

Google Plus

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, defendió este jueves que “no es comparable” el “escándalo” sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el hecho de que en el currículum del secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, apareciese una licenciatura en Matemáticas que no obtuvo.



En los pasillos del Congreso de los Diputados, Ábalos opinó que el PP “busca cómo ocultar su verdadero escándalo” y que no tiene “ningún sentido” comparar a Franco con Cifuentes. Hizo especial hincapié en que el caso de la presidenta madrileña, “más allá de mentir en sede parlamentaria”, tiene unas consecuencias de “daño” al prestigio de la universidad y a la calidad de los títulos de los estudiantes.

Además, puso el foco en que en el caso que afecta a Cifuentes también hay “un presunto delito de falsedad de documento público”, por lo que “no es comparable” una cosa con la otra, más allá de que “uno quiera buscar coartadas”.

Franco reconoció esta mañana una “irregularidad” en su currículum durante “unos años” porque no tiene la licenciatura en Matemáticas que se le atribuía, aunque impartió clases “de clases de apoyo” en esta materia. El error, dijo, se subsanó en 2003.



