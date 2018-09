PSE cree que hay espacio de acuerdo para un nuevo Estatuto, pero PNV y EH Bildu tienen una visión unívoca de Euskadi

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que hay "espacio de acuerdo" para lograr un nuevo Estatuto consensuado, pero considera que PNV y EH Bildu mantienen "una visión unívoca, soberanista y nacionalista de Euskadi", que excede "la Euskadi real, que es muy plural". Además, ha apuntado que "hay muchas cosas" que unen a las fuerzas en el Parlamento para poder pactar una reforma estatutaria y los Presupuestos para 2019, y ha tendido "la mano" a EH Bildu, Podemos y PP para aprobar las cuentas públicas.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que todavía queda recorrido en la ponencia de autogobierno para que se pueda llegar a la situación de Cataluña. En este sentido, ha recordado que en Euskadi "las bases acordadas hasta el momento no parece que puedan llegar a tener el recorrido que todos quieren que tenga esta reforma estatutaria".

Tras apuntar que desconoce lo que buscan los partidos nacionalistas, ha insistido en que el acuerdo alcanzado entre el PSE-EE y el PNV "decía que, respetando la libertad de cada uno para hacer las propuestas que quisiera, se hicieran dentro del cauce jurídico vigente y por el procedimiento acordado, que es el que está en el Estatuto de Autonomía".

"Nosotros hemos hecho todas las propuestas que creíamos que iban por ese camino para dotar de modernidad a nuestra Comunidad Autónoma, con más derechos, con la igualdad como vector transversal del Estatuto y también de nuevas herramientas para gobernar mejor. De momento, no parece que hayamos tenido demasiado eco, pero queda una última fase donde los partidos podemos presentar enmiendas en el trámite parlamentario cuando todo vuelva de la comisión de expertos", ha subrayado.

La líder de los socialistas vascos ha afirmado que, si lo que persiste es el acuerdo de bases entre el PNV y EH Bildu, "lamentablemente, tal como está en los términos actuales", el PSE-EE no se sumará. "Yo he escuchado a dirigentes del PNV y, por supuesto, al lehendakari, que lo viene diciendo desde el principio, la necesidad y la voluntad de ampliar acuerdos", ha subrayado.

No obstante, ha recordado que la semana pasada "se hizo el encargo" a la comisión de expertos, que debe redactar el texto estatutario, en el que se establecía que deben trabajar sobre las bases acordadas, aunque pueden buscar puntos de conexión con los votos particulares de otros grupos, "pero sin desvirtuar" el acuerdo entre PNV y EH Bildu.

"Estamos en el círculo infinito en el que no nos podemos salir de las bases acordadas porque todo aquello que salga del cauce central de esas bases acordadas no va a poder seguir adelante porque Bildu y PNV se han cerrado ahí, y Podemos no hay que olvidar que hizo el encargo en esos términos", ha añadido.

Idoia Mendia ha explicado que el trabajo que los socialistas han hecho en la ponencia, con toda la documentación que han aportado, "sigue estando encima de la mesa". "Es nuestra aspiración y guía, y lo seguirá siendo en los próximos meses a la hora de plantear enmiendas y tratar de lograr acuerdos", ha subrayado.

"COSAS QUE UNEN"

A su juicio, "hay muchas cosas" que les unen a las fuerzas del Parlamento, "que sirven para la reforma estatutaria, pero también para la aprobación de los Presupuestos generales de Euskadi".

"Podríamos encontrar un espacio de acuerdo, pero lamentablemente hay una visión de una Euskadi unívoca, nacionalista, soberanista, que excede lo que es la Euskadi actual porque Euskadi es muy plural, la hemos construido entre diferentes", ha aseverado, para considerar que nuevo texto estatutario debe "amparar a nacionalistas y no nacionalistas".

En esta línea, ha recordado que "así fue en 1936 porque el PNV ya tuvo tentaciones con aquel Estatuto de Estella de no entrar en la senda estatutaria y, sin embargo, Prieto y Agirre fueron capaces de encauzarlo y conseguir el primer Gobierno Vasco de la historia".

"En 1979 (Estatuto de Gernika) lo conseguimos nuevamente y acertamos. Sin embargo, cuando Ibarretxe, tras el acuerdo de Lizarra, emprende un camino de la mano de EH Bildu y de los partidos soberanistas, y hace una renovación estatutaria que excede la Constitución, porque hacen una interpretación unilateral de ésta y de las leyes, acaba donde todos sabemos que acaba", ha afirmado.

La secretaria general del PSE-EE ha destacado que su pretensión es que "no se engañe a nadie ni se frustre a nadie". A su entender, el PNV y EH Bildu "tienen la mayoría en el Parlamento para seguir hasta el final".

"Es una decisión que solo compete a ellos. Nosotros estamos dispuestos a aportar y hemos aportado. Hemos señalado por dónde creemos que debería ir una reforma estatutaria con garantía de éxito, de que sirva para la ciudadanía. Ellos tienen la mayoría parlamentaria y tendrán que decidir si quieren la mayoría social también entre la ciudadanía para hacer eso", ha manifestado.

REFERÉNDUM

Idoia Mendia ha señalado que, en todo caso, "los vascos van a votar". "Es responsabilidad de los políticos alcanzar acuerdos en las instituciones entre diferentes, especialmente en territorios como Cataluña y Euskadi. Luego, esos acuerdos hay que ponerlos a disposición de la ciudadanía para que los refrenden en votación en un referéndum", ha indicado. Por ello, ha insistido en que su partido quiere que los vascos voten, "pero acuerdos que sirvan para unir a los vascos, no para dividirlos".

En cuanto al Gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE, ha recordado que los socialistas "han hecho una apuesta por abrir un cauce central de acuerdos en Euskadi, que es lo mejor que tiene este país para progresar, para que se ponga a Euskadi en el siglo XXI y dé respuesta a los retos que tiene como sociedad". "Nosotros ahí nos mojamos", ha remarcado.

Además, ha recordado que el debate de reforma estatutaria se ha dejado fuera del Gobierno, en el seno del Parlamento, "para que cada uno, sin renunciar a sus postulados ideológicos, defienda lo que considere, pero el Gobierno Vasco esté dedicado a las preocupaciones de la gente y a poner soluciones encima de la mesa". "Yo creo que el acuerdo de Gobierno está funcionando bien, se están cumpliendo los acuerdos y los objetivos que nos marcamos con ese acuerdo", ha explicado.

PRESUPUESTOS

La líder del PSE-EE se ha mostrado "convencida y segura" de que el Ejecutivo vasco "no ha tirado la toalla" para intentar sacar los Presupuestos de 2019, sino que "hay una voluntad decidida de llegar a acuerdos".

"Quienes tendrán que dar más explicaciones serán los grupos parlamentarios, porque EH Bildu incluso estaba dispuesta este verano a decirle al PNV: 'quítate el socio, que ya entro yo en el Gobierno'. Si eres capaz de hacer eso por tus causas soberanistas y nacionales, entra también en los acuerdos por los ciudadanos en las políticas sectoriales", ha subrayado.

A su juicio, "hay una cosa cierta y es que la mayoría de las cuestiones que se debaten en el Parlamento se aprueban por la unanimidad de todos los grupos, y son cosas concretas que afectan a la vida de la gente". "Y para llevarlo a efecto, necesitas la herramienta presupuestaria. Pues no entiendo. Si tú votas una cosa con el PNV, con el PSE-EE, con Bildu, con el PP y con Podemos, todos juntos, ¿por qué luego no somos capaces de sacar los Presupuestos adelante?", ha preguntado.

Tras señalar que a la formación morada "se le tendió la mano con claridad" en las anteriores cuentas, pero le dio "vértigo y salió corriendo", ha pedido al PP que explique por qué ha aprobado hasta ahora "religiosamente" todos los Presupuestos y "de repente" este año "dice que no". "No ha cambiado nada, salvo que no gobierna el PP en Madrid", ha dicho. Por ello, ha tendido "la mano" a los tres grupos de la oposición para aprobar las cuentas.